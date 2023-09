Il Fiorenzuola inizia con una sconfitta: 1-0 Renate, decide Sorrentino

Inizia male il campionato del Fiorenzuola calcio, sconfitto per 1-0 dai nerazzurri del Renate. I rossoneri di mister Andrea Bonatti, alla prima assoluta nel girone A davanti alla propria gente, cadono per mano dei lombardi, che segnano all’inizio della ripresa in mischia con Sorrentino e poi chiudono tutti gli spazi ai coraggiosi tentativi dei valdardesi. Nemmeno i cambi dell’allenatore bresciano – dentro Ceravolo, Omoregbe e Di Gesù – riescono ad aprire il forziere di Pavanel, che nonostante la sofferenza finale porta via tre punti pesantissimi dal Comunale. Sorrentino ovviamente prende le copertine per il gol decisivo, ma nel Renate brillano anche Rolando e il giovano Gareto (classe 2001). Tra le file del Fiorenzuola promossi il portiere Guadagno (decisivo due volte su Rolando) e il mediano Di Quinzio, già padrone del centrocampo. Delude l’ex Piacenza Gonzi, mentre Ceravolo è ancora lontano dalla migliore condizione fisica.

Fiorenzuola calcio – Renate 0-1

Fiorenzuola (4-2-3-1): Guadagno; Gentile, Potop, Nava, Sussi; Stronati, Di Quinzio; Gonzi (67′ Omoregbe), Morello (87′ Seck), Beretta (56′ Di Gesù); Alberti (56′ Ceravolo). All. Bonatti

Renate (4-3-3): Fallani; Amadio (70′ Alcibiade), Auriletto, Possenti, Bracaglia; Esposito, Garetto, Gasperi (63′ Baldassin); Sartore (62′ Procaccio), Sorrentino (83′ Bianchimano), Rolando (83′ Tremolada). All. Pavanel

Gol: 48′ Sorrentino (R)

Ammoniti: Sartore (R), Sussi (F), Fallani (R), Morello (F), Di Quinzio (F), Procaccio (R)

