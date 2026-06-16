Il Fiorenzuola vede la Serie D: concrete possibilità di ripescaggio per i rossoneri

Il Fiorenzuola ha concrete possibilità di essere ripescato in Serie D, nonostante la sconfitta nella semifinale nazionale playoff contro il Certosa lo collochi inizialmente al settimo posto nella graduatoria dei ripescaggi.

La situazione potrebbe però migliorare sensibilmente perché:

ci sono già due posti liberi in Serie D ;

; una squadra davanti in graduatoria, probabilmente il Fossano , avrebbe intenzione di rinunciare al ripescaggio;

, avrebbe intenzione di rinunciare al ripescaggio; altre società potrebbero non soddisfare i requisiti necessari per l’iscrizione.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla federazione, potrebbero essere ripescate 7 o 8 squadre, un numero che aumenterebbe notevolmente le chance dei rossoneri.

Anche per questo motivo il Fiorenzuola sta aspettando prima di programmare la prossima stagione: al momento ha confermato soltanto l’allenatore Araldi e il direttore sportivo Barbieri, perché la costruzione della squadra sarebbe molto diversa tra Eccellenza e Serie D.

In sintesi, il Fiorenzuola è in attesa di capire l’evoluzione delle iscrizioni e dei ripescaggi, ma oggi le sue possibilità di tornare in Serie D appaiono decisamente più alte rispetto a quanto suggerirebbe la graduatoria iniziale.

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