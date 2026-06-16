Football USA – “Aiutaci a portare i Wolverines Piacenza alla Finale di Conference”: avviata raccolta fondi per volare a Cagliari

“Aiutaci a portare i Wolverines Piacenza alla Finale di Conference”. Su GoFundMe è partito un appello per la squadra di Football Americano.

“Dopo una grande stagione e una semifinale vinta con cuore, sacrificio e spirito di squadra, i Wolverines Piacenza hanno conquistato l’accesso alla Finale di Conference, che si giocherà a Cagliari contro i Cagliari Crusaders”, scrivono gli organizzatori.

“La raccolta fondi – spiegano – servirà a coprire i costi dei biglietti aerei dei giocatori, permettendo alla squadra di raggiungere Cagliari e vivere fino in fondo questa occasione storica”.

“Aiutaci – continuano – e a continuare questo sogno insieme”. La finale si disputerà il 5 luglio.

La raccolta fondi è arrivata a 2.900 euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/5sum8-aiuta-i-wolverines-piacenza-a-volare-a-cagliari

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