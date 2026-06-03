Perdono il controllo dell’auto e si ribaltano in un campo, gravi due giovani nei pressi di Cadeo: soccorsi in eliambulanza

Grave incidente lungo strada Riglio, tra Cadeo e Pontenure, in località Scottina, dove due giovani di 21 e 24 anni sono rimasti seriamente feriti dopo un violento fuori strada.

Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Punto sulla quale viaggiavano è uscita dalla carreggiata per cause ancora in corso di accertamento, finendo in un campo e ribaltandosi.

Imponente il dispiegamento di soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, due eliambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dopo essere stati stabilizzati sul posto, i due feriti sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma.

Le loro condizioni sono gravi. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

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