Concluse le valutazioni per la 48esima edizione del Premio Dialettale “Valente Faustini”

La grande tradizione della letteratura vernacolare si rinnova. Presso la storica sede della Famiglia Piasinteina, si è riunita la giuria del Premio nazionale di poesia dialettale “Valente Faustini” per valutare i testi presentati a questa prestigiosa 48ª edizione.

L’importante kermesse letteraria, finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione della cultura vernacolare, è realizzata grazie al consolidato sostegno della Banca di Piacenza, partner fin dalla prima edizione.

I lavori della commissione esaminatrice — composta da Andrea Bergonzi, Anna Maria Figliossi, Fausto Frontini, Roberto Laurenzano, Francesco Matrantonio, Paola Nicelli e Cesare Ometti — sono stati coordinati dal razdur Danilo Anelli. Nel suo ruolo istituzionale di garante, Anelli ha supervisionato le procedure per garantire il rigido anonimato degli autori, i cui dati personali verranno associati ai titoli delle opere (15 poesie e 7 racconti in concorso) solo a scrutinio ultimato.

La cerimonia ufficiale di consegna dei premi si terrà sabato 7 novembre 2026 alle ore 16:00 nella cornice della Sala Panini di PalabancaEventi (già Palazzo Galli), situata in via Mazzini 14 a Piacenza. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del dialetto, della poesia e delle radici culturali.

La partecipazione è libera.

Vincitori 48a edizione

Sezione poesia

1° Premio a Luigi Pastorelli con“A San Zorz”

con“A San Zorz” 2° Premio a Anna Botti con “Cl’äria dla duminca”

con “Cl’äria dla duminca” 3° Premio a Fabrizio Solenghi con “Pröva a induvinä”

con “Pröva a induvinä” Premio Speciale Corrado Sforza Fogliani a Rino Scrivani con “La me bella, veccia Piaseinza”

con “La me bella, veccia Piaseinza” Premio speciale Luigi Paraboschi a Francesco Ferri con “Un angelo e uno spirito femminile”

con “Un angelo e uno spirito femminile” Premio speciale della Giuria a Agnese Bollani con “Dichiarasion d’amur”

con “Dichiarasion d’amur” Premio Speciale don Luigi Bearesi a Camilla Imberti con “Scol medi”

Sezione racconto

1° classificato a Désirée Bongiorni Manteghetti con “Al diäri dal Bruno”

con “Al diäri dal Bruno” 2° classificato a Ermelinda Morsia con “E… Pucci: “Tōt l’unur… addiu baracca!”

con “E… Pucci: “Tōt l’unur… addiu baracca!” 3° classificato a Claudio Veneziani con “Al dè che mort me nonn”

con “Al dè che mort me nonn” Premio speciale Corrado Sforza Fogliani a Anna Botti con “Sum partì pr’al duver dal suldä e ho cattä la mé bella Piaseinsa”

con “Sum partì pr’al duver dal suldä e ho cattä la mé bella Piaseinsa” Premio speciale Luigi Paraboschi a Anna Persi con “Un spigh ad Piaseinsa”

con “Un spigh ad Piaseinsa” Premio speciale della Giuria a Massimo Paratici con “La cà dal Ginu”

con “La cà dal Ginu” Premio speciale don Luigi Bearesi a Tiziana Meles con “Ho vincì al lott”