Concluse le valutazioni per la 48esima edizione del Premio Dialettale “Valente Faustini”

26 Ottobre 2026 Redazione FG Attualità

La grande tradizione della letteratura vernacolare si rinnova. Presso la storica sede della Famiglia Piasinteina, si è riunita la giuria del Premio nazionale di poesia dialettale “Valente Faustini” per valutare i testi presentati a questa prestigiosa 48ª edizione.

L’importante kermesse letteraria, finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione della cultura vernacolare, è realizzata grazie al consolidato sostegno della Banca di Piacenza, partner fin dalla prima edizione.

I lavori della commissione esaminatrice — composta da Andrea Bergonzi, Anna Maria Figliossi, Fausto Frontini, Roberto Laurenzano, Francesco Matrantonio, Paola Nicelli e Cesare Ometti — sono stati coordinati dal razdur Danilo Anelli. Nel suo ruolo istituzionale di garante, Anelli ha supervisionato le procedure per garantire il rigido anonimato degli autori, i cui dati personali verranno associati ai titoli delle opere (15 poesie e 7 racconti in concorso) solo a scrutinio ultimato.

La cerimonia ufficiale di consegna dei premi si terrà sabato 7 novembre 2026 alle ore 16:00 nella cornice della Sala Panini di PalabancaEventi (già Palazzo Galli), situata in via Mazzini 14 a Piacenza. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del dialetto, della poesia e delle radici culturali.

La partecipazione è libera.

Vincitori 48a edizione

Sezione poesia

  • 1° Premio a Luigi Pastorelli con“A San Zorz”
  • 2° Premio a Anna Botti con “Cl’äria dla duminca”
  • 3° Premio a Fabrizio Solenghi con “Pröva a induvinä”
  • Premio Speciale Corrado Sforza Fogliani a Rino Scrivani con “La me bella, veccia Piaseinza”
  • Premio speciale Luigi Paraboschi a Francesco Ferri con “Un angelo e uno spirito femminile”
  • Premio speciale della Giuria a Agnese Bollani con “Dichiarasion d’amur”
  • Premio Speciale don Luigi Bearesi a Camilla Imberti con “Scol medi”

Sezione racconto

  • 1° classificato a Désirée Bongiorni Manteghetti con “Al diäri dal Bruno”
  • 2° classificato a Ermelinda Morsia con “E… Pucci:     “Tōt l’unur… addiu baracca!”
  • 3° classificato a Claudio Veneziani con “Al dè che mort me nonn”
  • Premio speciale Corrado Sforza Fogliani a Anna Botti con “Sum partì pr’al duver dal suldä e ho cattä la mé bella Piaseinsa”
  • Premio speciale Luigi Paraboschi a Anna Persi con “Un spigh ad Piaseinsa”
  • Premio speciale della Giuria a Massimo Paratici con “La cà dal Ginu”
  • Premio speciale don Luigi Bearesi a Tiziana Meles con “Ho vincì al lott”

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