Ricettazione e contrabbando di sigarette, due cittadini bielorussi escono dal carcere e subito rimpatriati

Prosegue senza sosta l’attività della Questura di Piacenza finalizzata al contrasto dell’immigrazione irregolare e all’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri irregolari, con particolare attenzione ai soggetti gravati da precedenti penali e di polizia.

Nella Giornata di domenica, due cittadini Bielorussi, rispettivamente di 39 e 36 anni, a seguito della scarcerazione per fine pena è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera aeroportuale di Milano-Malpensa, con destinazione Minsk, in Bielorussia. Le operazioni sono state eseguite da personale della Questura di Piacenza, che si è occupata delle attività necessarie al perfezionamento delle procedure di allontanamento.

A seguito degli accertamenti effettuati, a loro carico risultavano precedenti penali e di polizia per diverse fattispecie di reato inerenti a contraffazione, ricettazione e contrabbando di tabacchi commessi nel territorio della provincia di Parma.