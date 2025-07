Il libro di Paolo Pantrini rivolto agli educatori: “L’importanza di vedere le potenzialità delle persone con disabilità” – AUDIO

Lo scorso 18 luglio 2025 è uscito nelle librerie e online il primo libro di Paolo Pantrini, “Comunicato stampa_Pantrini “Oltre il velo di Maya della disabilità. Educatori in cerca di senso”



Un libro – spiega l’autore a Radio Sound – rivolto a chi opera come educatore di persone con disabilità, anche grave, per saper vedere le loro potenzialità. Un percorso di ricerca applicata alla pratica che delinea un “così si può fare”, utile per chi lo ha compiuto, ma che può avere utilità anche per altre persone che si trovano ad operare nell’ambito della disabilità.

Il libro sarà presentato martedì 22 luglio alle ore 18 presso la libreria Fahrenheit 451 di via Legnano 4, Piacenza. Paolo Pantrini sarà in dialogo con Lidia Frazzei dello staff di CSV Emilia e Silvia Casaroli educatrice professionale socio pedagogica di As.So.Fa. Odv.

Il libro

Svolgere una professione educativa può portare grandi soddisfazioni: con i nostri studenti o utenti possiamo creare legami importanti, raggiungere traguardi, vivere esperienze. Possiamo però trovarci di fronte a persone con una disabilità grave, di cui non scorgiamo le potenzialità e in situazioni in cui fatichiamo a trovare un significato. Eppure, quel potenziale potrebbe esserci, quella situazione potrebbe avere un senso, e siamo noi che non li scorgiamo in quanto un velo è calato davanti ai nostri occhi, il velo di Maya. Per scostare questo velo dobbiamo iniziare un percorso di consapevolezza che ci porterà a scoprire tre saperi fondamentali per un educatore: lo sguardo fenomenologico, la concezione integrale della persona e la ricerca dei significati.

Tali saperi, però, dobbiamo metterli concretamente in pratica nella realtà quotidiana dei servizi alla persona e nell’ampia cornice dell’unità narrativa della storia di vita dei nostri utenti. Questo saggio non è un insieme di procedure o linee guida, bensì un percorso di ricerca applicata che parte dalla mia esperienza personale e dagli strumenti teoretici con cui l’ho letta e interpretata, con l’auspicio che possa essere d’aiuto ad altri.

