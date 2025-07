Vaghini Cisl Piacenza sui Dazi Usa: “Siamo molto preoccupati, dobbiamo guardare ad altri mercati come Cina e India” – AUDIO

Michele Vaghini Cisl Piacenza sui Dazi Usa: “Siamo molto preoccupati, dobbiamo guardare ad altri mercati come Cina e India”. Si è toccato anche il tema legato ai rapporti tesi tra l’Unione Europea e gli Usa al Palacongressi dell’EUR, al XX Congresso Confederale della CISL intitolato “Il coraggio della partecipazione: responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l’Italia e l’Europa”. Il 19 luglio Daniela Fumarola è stata rieletta all’unanimità Segretaria Generale della Cisl.

Il Segretario Cisl Parma e Piacenza Michele Vaghini

È stato un congresso importante perché molto partecipato per parlare dei problemi che in questo momento sono sul tavolo, anche con il governo. Abbiamo lanciato lanciato alla Presidente Meloni, presente all’evento, la proposta di un Patto della responsabilità, quindi un modo per collaborare tutti assieme proseguendo ad esempio con gli investimenti. In particolare il riferimento va a quelli del PNRR, da utilizzare per istruzione, formazione, ma anche in orientamento e ricerca, che sono i motori del futuro. Infatti viviamo di un cambiamento del mercato del lavoro legato all’intelligenza artificiale. Poi tra i vari temi abbiamo parlato di contrattazione collettiva, quindi di rafforzare i rinnovi dei contratti nazionali. Inoltre, all’interno del Patto di responsabilità abbiamo chiesto anche una riforma fiscale ad equa.

L’attenzione è stata alta anche sul tema dei Dazi Usa

Sì, noi siamo molto preoccupati perché a parte la percentuale notevole, anche il territorio piacentino si troverebbe in grande difficoltà. Basta solo pensare a tutto quello che produciamo a livello alimentare.

Il 30% è una percentuale che spaventa

Mettere una percentuale così alta ovviamente ci preoccupa. Detto questo, io non sono molto amante delle percentuali, cioè mettersi a fare una lotta ai Dazi Usa con altri aumenti non quanto sia una cosa che ci possa portare dei benefici. Io piuttosto guarderei ai mercati alternativi, che in questo momento non abbiamo perseguito in maniera importante. Intendo quello cinese o indiano ad esempio. Ci sono tanti mercati, tante possibilità che possono in questo momento essere perseguite e verificate.

Vaghini Cisl Piacenza sui Dazi Usa – AUDIO

