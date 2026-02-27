Il prefetto Palmisani visita il Genio Pontieri: “Professionalità e impegno quotidiano”

Nella mattinata di ieri, 27 febbraio 2026, il Prefetto della Provincia di Piacenza dott.ssa Patrizia PALMISANI ha fatto visita al 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito, unità di nicchia e di eccellenza della Difesa italiana e della NATO con capacità di superare corsi d’acqua inguadabili di grandi dimensioni.

La visita

Accolto presso l’Area addestrativa “Scalo Pontieri” dal Comandante di Reggimento Colonnello Daniele PARADISO, il Prefetto ha assistito alle attività addestrative sul Fiume Po con materiale da “Ponte Galleggiante Motorizzato” (PGM) svolte nell’ambito del Corso di specializzazione “Pontiere” a favore di 17 Volontari in Ferma Iniziale (VFI), recentemente assegnati a Piacenza.

Con l’occasione l’Autorità ha potuto vedere di persona il primo varco/punto di discontinuità dell’argine maestro della Città di Piacenza che all’occorrenza in caso di alluvione – nell’ambito di un Protocollo operativo e in coordinamento con la Prefettura – viene chiuso dall’Esercito tramite una paratia.

La tappa alla caserma Nicolai

In seguito il Prefetto ha visitato la Caserma “Ten. F. NICOLAI” in Piazza Casali, sede storica del Reggimento fin dal 1883, e le sale storiche tra cui la Sala Museale che custodisce i cimeli e le tradizioni del Reggimento, il Chiostro Grande recentemente oggetto di restauro conservativo e la Cappella reggimentale, già “Sala del Capitolo” dell’ex Monastero benedettino.

Il ringraziamento

Nel corso della visita il Prefetto ha espresso al Comandante il ringraziamento e l’apprezzamento per la professionalità e l’impegno quotidiano di tutto il personale militare e civile del 2° Reggimento Pontieri al servizio della sicurezza nazionale anche nell’attuale ruolo di Comando del Raggruppamento nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” in Emilia Romagna e Toscana con l’impiego dei Pontieri dell’esercito altresì nel comune di Piacenza.

Ma anche per la sempre pronta disponibilità e collaborazione assicurata alla Prefettura nell’ambito dei concorsi forniti dall’Esercito in caso di pubbliche calamità e in casi di straordinaria necessità e urgenza, con particolare riferimento alla bonifica occasionale del territorio da ordigni bellici risalenti ai precedenti conflitti mondiali.

Al riguardo, è stato ricordato dal Prefetto in particolare l’intervento complesso per la neutralizzazione di una bomba d’aereo da 500 libbre nel comune di Corte Brugnatella (PC) lo scorso settembre poco dopo il suo insediamento a Piacenza.

