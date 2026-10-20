Da Alta Val Tidone alla provincia intera e oltre: il trionfo del Nero di Pecorara

Se la pioggerella del fine settimana aiuterà al proliferare nei boschi di funghi e tartufi, ponendo fine alla scarsità di prodotto di questa annata, lo si scoprirà nei prossimi giorni; quel che è sicuro è che il tempo incerto non ha scalfito il successo della Rassegna provinciale del Tartufo e dei prodotti del sottobosco, andata in scena per la 35esima volta a Pecorara, in Alta Val Tidone, promossa dall’Amministrazione comunale e organizzata dalla locale Pro Loco.

Oltre cinquanta espositori, cavatori e produttori, alpini con le loro castagne e panini con il cotechino, hobbisti e creativi hanno animato le vie del borgo già dalla mattina, in attesa dell’inaugurazione ufficiale in piazza.

Il sindaco Franco Albertini: “Un evento straordinario, certificato Sagra di Qualità”

“Sono davvero entusiasta ed orgoglioso di questa comunità che lavora insieme dal 1990 per organizzare un evento straordinario che è dallo scorso anno certificato dall’UNPLI quale Sagra di Qualità, che fa parte del calendario di Welcome Val Tidone con altri quattro comuni della Val Tidone e del progetto il “Valore sei tu” con Castel San Giovanni” ha detto il Sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini inaugurando la rassegna di fronte a una folta rappresentanza di istituzioni e autorità militari, religiose e civili, tra cui il Ministro Tommaso Foti.

“Il tartufo e con esso i funghi – ha aggiunto – è uno dei prodotti di eccellenza del nostro territorio, così come certificato anche dalla de.co. ministeriale ottenuta più di dieci anni fa. Non solo la sua valorizzazione attraverso questa rassegna è quindi un modo per ringraziare la terra per i suoi frutti, rinnovare le nostre radici e la nostra identità, ma anche per promuovere il territorio”.

Ed infatti, già dalla mattina sono stati tanti i visitatori che hanno sfidato il tempo incerto a raggiungere Pecorara, molti anche da via e anche in camper da più lontano.

“La presenza di tanti amministratori non solo della Val Tidone, che ringrazio di cuore, ma anche da altre zone della provincia e anche da fuori provincia testimonia come la nostra rassegna e questo prodotto sta crescendo in popolarità” ha aggiunto Franco Albertini che ha ricordato la genesi e lo sviluppo del brand di promocommercializzazione del tartufo Nero di Pecorara.

Nero di Pecorara, dal centro di raccolta alla prima tartufaia didattica

“Abbiamo realizzato il primo centro comunale in Italia di raccolta del tartufo, gestito da Ranca Tartufi; abbiamo sviluppato una rete di commercianti ed esercenti che utilizzano il prodotto fresco e anche i semilavorati realizzati con il nostro tartufo sempre da Ranca; abbiamo creato e sviluppato la comunicazione del prodotto e del brand coinvolgendo altre realtà di eccellenza dell’agroalimentare locale, come la pasta fresca di Groppi o i formaggi e il riso. Questa mattina, inoltre, abbiamo inaugurato la prima tartufaia didattica che permetterà di conoscere l’arte della ricerca e della cavatura del tartufo. E’ un progetto che abbiamo sviluppato con Giuseppe Crescente presidente dell’Associazione tartufai italiani dell’Emilia-Romagna e che ha ottenuto dall’ente bolognese un contributo. La tartufaia sarà curata da Giuseppe Cassi e questa mattina ha avuto la prima visita organizzata di una quindicina di ospiti, accompagnati dal decano dei cavatori Learco Festivi, per conoscere il tartufo e poi fare colazione insieme con un cestino preparato e offerto dalla Pro Loco”.

Tommaso Foti e Sergio Ferri alla Rassegna del Tartufo di Pecorara

A ribadire i concetti di “necessario lavoro insieme per la promozione del territorio e di valorizzazione delle nostre eccellenze e della nostra identità” è stato il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e la coesione sociale Tommaso Foti, da sempre vicino alla rassegna del tartufo in Alta Val Tidone, che ha sottolineato il prezioso impegno “in questo senso di Franco Albertini e dell’Amministrazione, della Pro Loco e delle associazioni che lavorano a questa manifestazione”.

“Non conoscevo di persona questa rassegna e questa realtà – ha detto Sergio Ferri intervenendo in rappresentanza della Provincia di Piacenza – e sono rimasto colpito dallo spirito e dalla passione delle persone che vi lavorano, così come dalle eccellenze di prodotto che troviamo”.

Inaugurata la mostra “Meraviglie della Natura nel territorio di Pecorara”

Prima del pranzo a base di prodotti tipici e piatti della tradizione impreziositi dal Nero di Pecorara curato negli stand dell’area feste dalla Pro Loco di Pecorara, con la Presidente Cristina Mussetti e tanti volontari con felpa brandizzata, è stata inaugurata la mostra di reperti “Meraviglie della Natura nel territorio di Pecorara” nel nuovo Centro comunale Polivalente con esposizione di immagini e reperti ritrovati da Antonio Zucconi, ricercatore naturalista.

Il talk show sul tartufo e la promozione turistica dell’Alta Val Tidone

Nel primo pomeriggio è stata la volta dell’approfondimento con il talk show curato dal giornalista Riccardo Lagorio e la presenza di altri quattro giornalisti del settore enogastronomico e turistico, Marco Comini di Ranca Tartufi e Michele Mauro, gentleman chef e ambassador del tartufo di Pecorara.

L’incontro ha permesso di trattare non solo le dinamiche di sviluppo del progetto Nero di Pecorara, ma anche di evidenziare le implicazioni di sviluppo e promozione turistica dei prodotti agroalimentari e culinari di un territorio.

“La narrazione che sta dietro un prodotto – è stato evidenziato – racconta il territorio e rende più incisiva la promozione del territorio, in cui è fondamentale avere lungimiranza e lavorare insieme”.

“Nero di Pecorara in tour”, una decina di ristoranti propongono piatti al tartufo

E in quest’ottica, proprio su input di Riccardo Lagorio, a cui si deve l’ottenimento della de.co. del tartufo nero presso il Ministero delle Attività Produttive oltre 10 anni fa, che sabato si è dato vita a un simpatico “Nero di Pecorara in tour”.

Lagorio e i 4 giornalisti ospiti hanno attraversato la provincia per consegnare ai ristoranti la vetrofania del Nero di Pecorara, che certifica l’uso del tartufo dell’Alta Val Tidone nel loro menu.

Dalla Trattoria Cattivelli di Isola Serafini al Rabarbaro di Piacenza, passando per Rottofreno, Rivergaro e Vernasca, sono una decina i ristoranti che da ieri e per le prossime settimane proporranno almeno un piatto a base di Nero di Pecorara. (info sui locali su visitaltavaltidone.it).

I premi della Rassegna: miglior tartufo bianco, Nero di Pecorara e fungo da 1504 grammi

A concludere la domenica della rassegna provinciale, prima della tradizionale polentata con funghi e tartufo preparata dalla Pro Loco, la consueta e attesa premiazione dei migliori stand e prodotti certificati dalla giuria di giornalisti, tecnici e micologo dell’Asl.

Il premio per il miglior stand della giornata è stato consegnato all’Azienda Agricola Pietra Viva di Località Pietra Gavina.

Franco Novara si è confermato per il secondo anno il vincitore del premio per il miglior tartufo bianco, mentre all’Associazione Tartufai Italiani di Crescente è andato il riconoscimento per il miglior Nero con un esemplare di 120 grammi.

Infine, al mastodontico fungo di 1504 grammi dell’A Team di Carlo Nani è andato il meritato premio per il miglior fungo in rassegna.

La cena al Borgo di Mulino Lentino con lo chef Michele Mauro

Nel fine settimana dedicato al Nero di Pecorara non poteva mancare nemmeno l’ormai tradizionale cena di sabato sera al Borgo di Mulino Lentino curata dallo chef Michele Mauro e dalla sua brigata.

Cinque portate dall’antipasto al dolce con il tartufo nero a recitare il ruolo di assoluto protagonista nell’antipasto con il lardo, con i passatelli e sul filetto di maiale ripieno.

I 65 commensali hanno apprezzato il menu, compresi i meravigliosi dolci al cucchiaio, oltre alla straordinaria location messa a disposizione da Fausto Borghi.

Prossimo appuntamento a Pecorara: Summer Truffle Party il 3 luglio 2027

In attesa dalla prossima edizione della rassegna il prossimo ottobre, è già in calendario la terza edizione del Summer Truffle Party che tornerà a Pecorara il 3 luglio 2027.