Inaugura sabato 27 giugno la farmacia di Nibbiano Alta Val Tidone

Un momento di condivisione e comunità per salutare ufficialmente la nuova gestione della farmacia di Nibbiano, in Alta Val Tidone. L’appuntamento è per il prossimo sabato, 27 giugno, dalle ore 10.30, in Piazza Martiri della Libertà, proprio di fronte ai locali della farmacia.

“Sarà un piccolo ma sentito momento di ringraziamento verso la comunità dell’Alta Val Tidone che ci ha accolto con tanta disponibilità e gentilezza” dicono Glenda Chinelli ed Emanuela Villa, socie e colleghe farmaciste che gestiranno il servizio. “E’ per noi l’inizio di un viaggio che intraprendiamo con tanto entusiasmo e passione”.

All’inaugurazione, organizzata grazie alla collaborazione dell’Antico Bar del Castello, del Bar Cremona, del Bar La Baracca e dell’Agriturismo Bellavista, interverranno anche rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle associazioni del territorio.

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