Volley – Il River festeggia 25 anni di storia nel migliore dei modi: stagione sontuosa

Doveva essere una grande stagione, quella del 25esimo anno dalla fondazione, per il River Volley. Invece, i risultati ottenuti dalle varie formazioni della società trebbiense nella season 2025/2026 l’hanno resa, se non leggendaria, quasi.

Ai successi delle formazioni River Volley Morazzoni Under 12, River Volley Floricoltura De Santis Under 16 e River Volley Vigorplant Under 18 (le ragazze dell’Under 18, oltre ad essersi aggiudicate il campionato, hanno anche ottenuto il salto di categoria dalla Seconda alla Prima Divisione, mentre il sogno del River Volley Pianeta Case Under 14 si è spezzato solo in finale primo e secondo posto), ha fatto infatti seguito la promozione in Serie C della prima squadra River Volley Decalacque che, venerdì scorso, davanti a un PalaRebecchi gremito in ogni ordine di posto, ha superato Soliera al tie-break al termine di una gara ricca di colpi di scena.

Sergio Tiboni, Presidente River Volley 2001

”I risultati ottenuti quest’anno sono andati di pari passo con la qualità del lavoro svolto. Il River Volley, da sempre, punta su due fattori: il settore giovanile e la territorialità delle giocatrici e mi sembra che i frutti di questa visione siano sotto gli occhi di tutti. Voglio però sottolineare un aspetto che per me è di grande importanza, ovvero quello umano: il River Volley 2001 è costituito da persone senza le quali questi successi non sarebbero mai stati raggiunti. Mi riferisco alle giocatrici e agli allenatori, certo, ma anche alle famiglie, ai dirigenti e a tutti coloro – e sono veramente tanti – che lavorano dietro le quinte. A tutti coloro che condividono il progetto River Volley 2001 va oggi il mio grazie più grande”.

Alessandro De Santis, Vicepresidente River Volley 2001

”Personalmente sono felice e orgoglioso della vittoria dei campionati Under 18, Under 16 e Under 12, oltre alle due promozioni in Serie C e in Prima Divisione, risultati che sono frutti di un lavoro portati avanti da una società lungimirante, che sa programmare e che porta avanti valori importanti. Vincere sistematicamente non può essere considerato un caso e questi successi sono la dimostrazione dell’unicità del River Volley 2001 nel panorama pallavolistico piacentino. Ad ogni modo, ancora prima delle vittorie viene l’importanza della formazione; le ragazze partono dal minivolley crescendo di anno in anno in un contesto che, se non può essere considerato professionistico, poco ci manca.

Il grande lavoro di tutti coloro che fanno parte di questa società, dal ds Motta ai vari staff tecnici, passando da dirigenti e collaboratori, va sottolineato. Nel River Volley c’è un team di professionisti affermati come il preparatore atletico Pablo Lischetti, Alice Fatuzzo che è la nostra psicologa o Lorenzo Cesari del Poliambulatorio Health che è il nostro fisioterapista, il cui contributo ci ha permesso di raggiungere i nostri obiettivi e penso che siano poche le realtà che possono vantare una struttura di così alto livello. Ora ci godiamo queste vittorie nella consapevolezza che tra pochi giorni dovremo iniziare a lavorare in vista della prossima stagione”.

Emanuele Motta, Direttore Sportivo River Volley 2001

”Ritengo la stagione appena conclusa straordinaria sia sotto il profilo dei risultati sia sotto il profilo dell’unione che si è creata tra la società, gli staff tecnici, le giocatrici e le loro famiglie. Andando più nel dettaglio, voglio sottolineare come in Serie D il supporto delle ragazze più esperte nei confronti di quelle più giovani sia stato probabilmente l’elemento decisivo per raggiungere il successo. Si è creato un gruppo fantastico con una condivisione totale di valori che, nello sport, sono di primaria importanza. L’Under 18 e l’Under 16? Dopo le vittorie nei Campionati Territoriali, hanno fatto benissimo anche a livello regionale.

L’Under 12, invece, è arrivata dove è arrivata partendo totalmente da zero e facciamo grande affidamento su di loro per il futuro. Non dimentico l’Under 14 che ha perso la finale ma che ha dimostrato una crescita i cui frutti si vedranno sul lungo periodo. Il segreto del River Volley? Sicuramente la coesione tra chi amministra la società e la parte tecnico-sportiva. Questa comunione d’intenti ha portato risultati che sono sotto gli occhi di tutti in un ambiente in cui è possibile divertirsi lavorando con fiducia e serenità. Concludendo, desidero porre l’accento sul fatto che il River Volley 2001 e chi lo rappresenta si è sempre distinto per fair play sia dentro che fuori dai palazzetti”.

Massimiliano Carbonetti, Coach River Volley Decalacque, River Volley Floricoltura De Santis Under 16 e River Volley Morazzoni Under 12

”Premettendo che questa per me è stata una stagione molto particolare, perché per la prima volta mi sono potuto dedicare esclusivamente alla pallavolo e, al di là dei risultati ottenuti, sono veramente soddisfatto del percorso che io, le ragazze e i miei collaboratori, abbiamo intrapreso e che ci ha portato a rendere questo anno memorabile. Alla base di queste vittorie, però, c’è una società in cui l’aspetto umano è di fondamentale importanza, in cui si vive bene e in cui si lavora bene. Di questo va detto grazie al Presidente Tiboni, al Vicepresidente De Santis e a tutti i dirigenti”.

Paolo Sagliani, Coach River Volley Vigorplant Under 18

”La vittoria del Campionato Under 18 e della Seconda Divisione? Per quanto mi riguarda, il successo è triplice perché aggiungo volentieri anche il fatto che diverse ragazze dell’Under 18 abbiano contribuito alla promozione in Serie D. La soddisfazione più grande, ad ogni modo, è stata l’empatia che si è creata con le giocatrici. Il River Volley, per quanto mi riguarda, rappresenta un’eccellenza, una società forte e organizzata nella quale si lavora in sinergia con grande serenità”.

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