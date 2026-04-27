Fiera della Pancetta Piacentina Dop 2026 a Ponte dell’Olio il 3 maggio

27 Aprile 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Fiera della Pancetta Piacentina Dop 2026 a Ponte dell'Olio
blank

Fiera della Pancetta Piacentina Dop 2026 a Ponte dell’Olio il 3 maggio. La 22esima edizione sarà ricca di pancetteria d’Autore, stand, degustazioni, shopping, musica e tanto altro.

Il Palapancetta in piazza Primo Maggio prevede 500 posti a sedere e aprirà alle ore 11.30. Poi ristoranti aperti, cantine, birrificio e 20 stand alimentari.

L’appuntamento è proposto dal comune e dalla comunità Valnure.

Fiera della Pancetta Piacentina Dop 2026 a Ponte dell’Olio il 3 maggio

blank

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover