Fiera della Pancetta Piacentina Dop 2026 a Ponte dell’Olio il 3 maggio. La 22esima edizione sarà ricca di pancetteria d’Autore, stand, degustazioni, shopping, musica e tanto altro.
Il Palapancetta in piazza Primo Maggio prevede 500 posti a sedere e aprirà alle ore 11.30. Poi ristoranti aperti, cantine, birrificio e 20 stand alimentari.
L’appuntamento è proposto dal comune e dalla comunità Valnure.
Fiera della Pancetta Piacentina Dop 2026 a Ponte dell’Olio il 3 maggio
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