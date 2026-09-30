Insieme per Borgonovo: “Sul regolamento di polizia urbana la giunta ha perso un’altra occasione di confronto coi cittadini”

“Autoreferenziale e focalizzata solo sulle prossime elezioni”. Così il gruppo consiliare Insieme per Borgonovo descrive la Giunta Patelli all’indomani dell’approvazione in consiglio comunale del nuovo Regolamento di polizia urbana che ha suscitato qualche polemica nel suo iter: “E’ uno strumento fondamentale e ringraziamo la Polizia Locale per aver lavorato alla sua necessaria revisione, soprattutto alla luce delle nuove emergenze su microcriminalità, vandalismo e decoro che affliggono il nostro comune, ma ci pare una macroscopica occasione persa da parte dell’Amministrazione il non aver condiviso preventivamente questo lavoro, non tanto e non solo con i consiglieri, ma soprattutto con la cittadinanza e i portatori di interesse che avrebbero potuto sicuramente offrire un valido contributo”.

Insieme per Borgonovo: “Proposte concrete di miglioramento”

“Dopo una frettolosa riunione la scorsa settimana – spiegano Pietro Mazzocchi, Giulia Monteleone e Nicola Sogni – durante la quale, tra l’altro, abbiamo dimostrato già dopo una prima lettura del documento di poter avanzare proposte concrete di miglioramento, che infatti sono stati recepite e integrate, siamo stati chiamati a una presa d’atto in consiglio comunale che, a maggioranza, ha respinto la nostra richiesta di sospendere l’approvazione per dialogare con la cittadinanza”.

Il confronto sul nuovo Regolamento di polizia urbana

“Il regolamento di Polizia Urbana che ci è stato sottoposto – continuano i consiglieri di Insieme per Borgonovo – è un ottimo punto di partenza per una discussione e un confronto con i borgonovesi, dalle associazioni ai gruppi di vicinato, dai commercianti a tutti gli stakeholder che vivono il paese e le frazioni.

Il rifiuto a confrontarsi, cosa del resto tipica di questa Amministrazione, è a nostro avviso svilente sia del lavoro dei redattori del documento sia in particolare dei cittadini che Borgonovo devono vivere al di là dell’orizzonte temporale della vita politica della Patelli”.

Il gruppo consiliare vota a favore del regolamento

“Proprio per il rispetto che nutriamo per il lavoro di elaborazione svolto dalla Polizia Locale – tengono infine a sottolineare i consiglieri di Insieme per Borgonovo – abbiamo inteso esprimere anche un voto positivo al nuovo regolamento, ma ci rimane il rammarico di un’occasione buttata via sull’altare della propaganda elettorale del Sindaco”.