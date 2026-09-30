Convegno pastorale diocesano di inizio anno il 2 e 3 ottobre: “L’età adulta tra sfide, fragilità e speranza”

Venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2026 la Basilica di San Francesco, in piazza Cavalli a Piacenza, ospiterà il Convegno ecclesiale d’inizio anno della Diocesi di Piacenza-Bobbio. L’appuntamento, che ogni anno apre il cammino delle comunità cristiane del territorio, quest’anno inaugura un percorso triennale dedicato alla pastorale degli adulti.

La scelta nasce da una constatazione: da tempo l’impegno delle parrocchie si concentra sui ragazzi e sull’iniziazione cristiana, mentre gli adulti restano sullo sfondo. Eppure sono adulti i genitori, gli educatori, i catechisti, i volontari, chi lavora e chi ha perso il lavoro, chi si prende cura dei familiari anziani. E sono adulti molti che, dopo una fede ricevuta da bambini, oggi si trovano con domande nuove.

Icona del cammino è Nicodemo, l’uomo maturo e colto che nel Vangelo di Giovanni va a cercare Gesù di notte (cfr. Gv 3,2): una figura che tiene insieme chi nella comunità già cammina e chi resta sulla soglia.

Anche la sede ha un significato preciso. Il 3 ottobre 1226 moriva Francesco d’Assisi: il Convegno si concluderà esattamente nel giorno dell’ottavo centenario del suo transito, nella basilica piacentina a lui dedicata.

Il programma

Venerdì 2 ottobre si apre alle 17.30 con l’accoglienza e la preghiera. Alle 18.00 la relazione «L’età adulta tra sfide, fragilità e speranza» di fr. Enzo Biemmi, dei Fratelli della Sacra Famiglia, catecheta di fama internazionale e già presidente dell’Équipe europea dei catecheti, noto in Italia per la riflessione sul “secondo annuncio”. Dopo il buffet, alle 20.45, lo spettacolo teatrale «… Ed io avrò cura di te. Custodire i piccoli, responsabilità di tutti», di Paolo Logli, con Arianna Ciampoli e Antonio Maggio, prodotto da Palco Reale per il Servizio Nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della CEI.

Sabato 3 ottobre, dopo la preghiera delle 9.30, alle 9.45 il vescovo mons. Adriano Cevolotto terrà la relazione «Venne da Gesù di notte. Adulti e fede: chi già cammina e chi viene di notte». Alle 11.30 don Paolo Cignatta, vicario episcopale per il coordinamento degli uffici e servizi pastorali, presenterà la proposta pastorale dell’anno e il cammino del prossimo triennio.

Un convegno aperto a tutti

L’invito è rivolto a sacerdoti, diaconi, consigli pastorali, associazioni, movimenti e operatori pastorali, con la richiesta alle comunità di partecipare non solo con i responsabili ma con un piccolo gruppo di laici. «Il triennio non intende aggiungere cose da fare a comunità già affaticate – si legge nella lettera d’invito firmata da don Paolo Cignatta e dal vicario generale don Giuseppe Basini –. Intende cambiare uno sguardo: imparare a riconoscere, in ogni adulto che incontriamo, un Nicodemo che cerca».

Il Convegno è aperto a chiunque sia interessato al tema. In modo particolare, con lo spettacolo della serata di venerdì il Convegno si apre alla città: alle 20.45 «… Ed io avrò cura di te» è offerto a tutta la cittadinanza come occasione per riflettere insieme sulla tutela dei più piccoli e dei più fragili, una responsabilità che riguarda ciascuno, credenti e non credenti. L’ingresso è libero.