La sosta non bagna le polveri alla Canottieri Ongina, che in serie B maschile – dopo aver osservato nel precedente week end il turno di sosta previsto dal calendario del girone C – torna in campo ed espugna in tre set il campo pavese della Cenerentola Garlasco con un rotondo 3-0 a scapito dei padroni di casa targati Volley 2001.

Per la squadra di Gabriele Bruni, tre punti importanti che permettono di difendere l’imbattibilità stagionale (6 vittorie in altrettanti incontri) e di tornare in vetta a quota 17 punti a braccetto con l’Albisola. A scavare il solco è stato soprattutto l’attacco (58% di positività di squadra contro il 39 locale), con l’asse di posto quattro Reyes-Cormio in doppia cifra (15 e 11 punti).

“La partita non era facile arrivavamo da una settimana di sosta e il ritmo partita l’abbiamo riacquistato strada facendo nel corso del match. Nei primi due set siamo stati più attenti su determinate situazioni dove poi abbiamo conquistato il break e scavato il solco per conquistare i due parziali. Il terzo, invece, è stato più combattuto, con qualche tira e molla nel punteggio e con qualche nostro passaggio a vuoto in attacco che ha aiutato Garlasco a stare più a contatto. L’importante era ritrovare il ritmo gara e conquistare i tre punti che erano alla nostra portata e anche importanti”.

Sabato la Canottieri Ongina sarà attesa dal probante match casalingo alle 18 a Monticelli contro i piemontesi del Sant’Anna Tomcar, terzi a -2 (15 punti) a braccetto con Cremona.

VOLLEY 2001 GARLASCO-CANOTTIERI ONGINA 0-3

(16-25, 18-25, 21-25)

VOLLEY 2001 GARLASCO: Romanacci 1, De Benedittis, Italia 8, Correzzola 7, Tuis 10, Avila 7, Fabris (L), Mazzariello 1, Fasano (L). N.e.: Piccinelli, Tarditi, Mancin. All.: De Marco

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 11, Rahmati 4, Miranda 9, Reyes 15, Imokhai 5, Mandoloni 4, Rosati (L), Mari 1, Belfanti, Ruggeri, Sala, Colangelo. N.e.: Cucchi. All.: Bruni