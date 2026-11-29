L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND a mister Nicolò Araldi dopo Leon – Fiorenzuola 2-3. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri che, dopo il 5-0 al Ciserano, si impongono a Vimercate nonostante l’inferiorità numerica e lasciano l’ultimo posto in classifica. Il tecnico rossonero: “È stata una partita da mille emozioni sotto ogni aspetto. Sapevamo di venire qui a giocare contro una squadra molto forte, però l’abbiamo preparata per vincere, perché in questo momento ci servono soprattutto i tre punti, vista la posizione di ritardo in cui siamo in classifica. È una vittoria di carattere e importantissima per noi”.

Una gara sulle montagne russe, rimasta in equilibrio anche nei momenti più difficili: “Le cose si sono complicate molto quando è stato espulso Bertelli alla mezz’ora, però la squadra è sempre rimasta dentro alla gara ed è riuscita a trovare il vantaggio. Siamo andati sotto, ma abbiamo avuto la forza di reagire, di andare sul 2-2 e poi al terzo minuto di recupero è arrivata la gioia del 3-2. Anche quando siamo rimasti in dieci vedevo la squadra viva e attenta: sono percezioni di campo che ti rimangono fino alla fine”.



Sul gol annullato e sull’espulsione, Araldi sceglie la via della diplomazia: “Un arbitro, come un giocatore o un allenatore, può sempre avere una domenica negativa nel corso di un anno. Penso che oggi il direttore di gara non sia stato in giornata, ma penso anche che gli episodi che oggi ti girano contro, durante l’annata ti gireranno a favore”.

Nessuno sconto, invece, sui due gol subiti: “Sono stati errori grossolani. Il primo è stata una lettura sbagliata, nel secondo la marcatura è stata troppo passiva, ed è ancora più grave. In questo momento non ci possiamo permettere assolutamente niente, perché contro squadre così forti ti puniscono: dobbiamo limare tanto anche questi dettagli”.

Dietro la svolta dopo il ko con la Virtus Verona, più che la tattica, c’è il lavoro sulla testa: “Dal primo giorno ho pensato che non fosse un problema tattico, ma un problema mentale importante: ho trovato una squadra un po’ giù di morale e stiamo lavorando su questo. Tatticamente e tecnicamente le cose arrivano quando la mente è più serena”. La classifica, però, non lo soddisfa ancora: “La scalata è ancora lunga, ma ci sono tanti motivi per essere ottimisti. A me la classifica non piace per niente e non deve piacere ai miei giocatori: ho paura di quelle zone e non vedo l’ora di uscirne, perché lì sotto tutti lottano ed è brutto starci”.