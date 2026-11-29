La seconda trasferta fuori regione non sorride a Chiara They e compagne, sconfitte per 3-0 in un’ora e quindici minuti dalla formazione veneta. L’avvio di gara è complicato per la Pallavolo San Giorgio. Peschiera, trascinata da Miori, si porta sul 7-3. Nonostante la risposta di They, coach Capra è costretto a chiamare il time-out sul 10-6. L’inerzia del set, tuttavia, resta favorevole alle veronesi, che aumentano il vantaggio fino al 18-10, firmato da Comotti. Gli ingressi di Gilioli e Jotov non producono gli effetti sperati: Peschiera amministra il margine e spegne le speranze di rimonta delle ospiti, nonostante il tentativo di They, che mette a segno il punto del 23-17. Le padrone di casa chiudono così il primo parziale sul 25-18.

La seconda frazione è equilibrata soltanto nelle battute iniziali. Un attacco al centro di Feroldi vale il 4-3, ma Peschiera approfitta degli errori delle piacentine per allungare nel punteggio. Gerosa firma il 14-9, ma il tentativo di reazione della Sangio si esaurisce rapidamente. Le venete, trascinate da Pinetti, incrementano ulteriormente il vantaggio e archiviano il set ancora sul 25-18.

Nel terzo parziale, dopo un avvio in salita (7-3), la Sangio riesce a ricucire lo strappo e ad agganciare le avversarie sul 10-10. Un parziale di cinque punti consecutivi, però, rompe nuovamente l’equilibrio. Feroldi prova a riportare in partita le compagne con il punto del 17-13, ma il tentativo non basta. Peschiera mantiene saldamente in mano le redini del gioco e chiude set e incontro sul 25-17, con il match point firmato da Comotti.

La Pallavolo San Giorgio resta ferma a quota 17 punti, ma viene raggiunta dalla Sirio Perugia, vittoriosa per 3-0 sulla Vap. Le umbre conquistano così il primo posto in classifica grazie al miglior quoziente set (3,00 contro 2,57).

Nel prossimo turno le giallobiancoblù saranno chiamate a un pronto riscatto. Al palazzetto arriverà la Florenzo Carpe Diem, formazione toscana neopromossa, attualmente al quarto posto in classifica.

Mgs Area Sport Peschiera – Pallavolo San Giorgio Piacentino 3-0

(25-18, 25-18, 25-17)

Mgs Area Sport Peschiera: Miori 8, Fiscaletti, Giacomini, Trevisan, Cordioli, Cecchetto 8, Gabrieli, Di Nucci (L), Comotti 13, Bissoli 2, Pinetti 15, Soncini (L), Perinoni 10. All. Magri.

Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov 1, They 12, Tonini, Gilioli 1, Galelli (L), Galelli (L), Ironi, Feroldi 6, Pratissoli, Bonelli, Pagot 5, Giordano 4, Gerosa 6, Cornelli 6. All. Capra



