Il Piacenza prosegue il suo momento positivo e centra la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia, risultato che vale anche il primato in classifica, condiviso con Chievo e Nibbiano.

Al “Brera” di Pero i biancorossi scendono in campo con il consueto 4-4-2, con Sereni e Rrapaj sugli esterni e la coppia Mustacchio-Raffini in avanti. L’approccio degli ospiti è convincente e al 22′ arriva il vantaggio firmato dal solito Mustacchio: il pallone si impenna, Raffini lo spizza di testa e il capitano, con una spettacolare conclusione al volo, batte il portiere.

La gara sembra mettersi in discesa, ma il Piacenza finisce ancora una volta per complicarsi la vita. Al 34′, sugli sviluppi di un corner, si accende un batti e ribatti in area, dal quale Maurizi riesce a trovare la conclusione. Il tiro viene deviato da un difensore e Bruno non può fare nulla per evitare il pareggio.

Nella ripresa, Franzini decide di alzare il baricentro e aumentare la spinta offensiva, passando a un decisamente audace 4-2-4. La scelta si rivela vincente al 68′: Poledri calcia dal limite, Maraviglia respinge, ma sulla ribattuta Rrapaj è il più rapido di tutti e firma il gol che consegna ai biancorossi la vittoria.

Le formazioni ufficiali

Club Milano (3-4-3): Meraviglia, Ferrante; Travaglini, Maurizii, Conti, Acella, Ferri, Baud Banaga, Comberiati, Cerasani, Vedovati. All. Allegretti

A disposizione: Stucchi, Scrivanti, Rankovic, Conversa, Prendi, Arena, Altomonte, Riboli, Battimelli

Piacenza (4-4-2): Bruno, Putzolu, Ferri, Bakayoko, Mazzantini, Rrapaj, Mazzaglia, Poledri, Sereni, Mustacchio, Raffini. All. Frazini

A disposizione: Versari, Manzi, Silva, Trombetta, Milani, Bassanini, Barba, Panaioli, Capelli

Arbitro: Francesco Fermo (Torre Annunziata)

Ass. 1: Gabriele Lovecchio (Brindisi)

Ass. 2: Stefano Sibilio (Brindisi)

La partita

Primo tempo

Classica maglia biancorossa per il Piacenza, maglia scura per i padroni di casa.

5′ Fallo di Acella su Sereni. Calcio di punizione per il Piacenza, circa 25m fuori dall’area, zona centrale. Rincorsa di Poledri, schema a cercare Mustacchio. Sugli sviluppi Sereni prova il tiro al volo, su cross di Mustacchio. Palla che esce di circa un metro alla sinistra della porta.

Calcio di punizione per il Piacenza. 20 m fuori dall’area, zona centrale. Raffini ci prova, palla a lato.

22′ Colpo di testa di Raffini, poi Mustacchio in acrobazia, di controbalzo la mette nell’angolo più distante! Club Milano – Piacenza 0-1

32′ Punizione per il Piacenza dalla trequarti di sinistra. Rrapaj la mette in mezzo. Mustacchio la tocca di testa poi Sereni da posizione ravvicinata di fatto colpisce il portiere.

34′ Primo corner per il Club Milano. Sugli sviluppi c’è un tiro di Maurizi, c’è la deviazione di un biancorosso. Club Milano – Piacenza 1-1

Entra Milani per Ferri che non ce la fa a continuare.

40’punizione per il Piacenza

Ammonito Conti per fallo ai danni di Sereni

Primo corner per il Piacenza. Nulla di fatto

Fine primo tempo

Secondo tempo

Nessun cambio nelle due formazioni.

Mustacchio prova la conclusione dal limite, ma il controllo è stato effettuato con un braccio. Punizione per il Club Milano.

49′ Spinta di Travaglini su Mustacchio. Calcio di punizione per il Piacenza. 20m fuori dall’area molto larghi sull’out di destra. Poledri prova a metterla in mezzo, ma c’è il colpo di testa ad uscire.

55 ‘Mustacchio entra in area da sinistra, ma Maraviglia mette in corener! Poledri la mette sul primo palo, poi Mazzantini serve Mazzaglia, che tocca per Sereni, ma è solo rimessa laterale.

60’Ammonito Comberiati che ha potuto fermare solo con il gomito un Mutacchio in stato di grazia. Punizione per il Piacenza, un pallone molto defilato una quindicina di metri fuori dall’area. Rrapaj la mette sul secono palo, smanaccia il portiere.

Cambio per il Piacenza esce sereni entra Capelli. Diventa un 4-2-4 con Mustacchio che va a fare l’esterno.

62 Corner per il Piacenza, il terzo. Rincorsa di Rrapaj, pallone sul secondo palo che attraversa tutta l’area e si spegne sul fondo.

63′ Esce Travaglini entra Prendi. Entra anche Battinelli per Cerasani.

Fallo tattico di Ferrante su Capelli: cartellino giallo.

65′ Punizione dalla trequarti di destra. Fallo in attacco sugli sviluppi.

67′ Punizione per il Piacenza, dal lato corto dell’area settore di sinistra. Pronto Poledri.

68′ Tiro dal limite di Poledri, respinta di Meraviglia poi Rrapaj da due passi insacca il nuovo vantaggio del Piacenza. Club Milano – Piacenza 1-2

73′ Calcio d’angolo dalla destra colpo di testa di Raffini palla fuori di nulla.





Il prepartita