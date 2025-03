Servizi alla persona, intesa tra Comune di Alta Val Tidone e sindacati: “Offrire supporto concreto e tempestivo”

“La persona come valore assoluto, portatrice del dono della vita, dell’umanità e della libertà quali postulati guida, a cui offrire supporto e aiuto immediato”. E’ su questo principio condiviso che è stato sottoscritto, nella sala consiliare di Nibbiano, il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale di Alta Val Tidone e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati per le scelte a favore dei servizi alla persona.

“I servizi alla persona del Comune di Alta Val Tidone – evidenziano il Sindaco Franco Albertini e l’Assessore Giovanni Dotti – si rivolgono alle fasce più deboli e bisognose della popolazione con l’obiettivo di inquadrare, quanto più possibile, il sostegno nel momento dell’effettivo bisogno, pur scontrandosi con i lacci di una burocrazia che in molte circostanze rende farraginoso il processo. Ringraziamo la rete sindacale per il fattivo contributo nella stesura del protocollo e per la condivisione dei suoi contenuti”.

Il protocollo d’intesa rivolge l’attenzione ai servizi ai pensionati e agli anziani, al sistema scolastico locale, alle persone fragili o sole o prive di rete familiare consolidata o temporanea, alle situazioni di emarginazione o indigenza.

A sottoscrivere il protocollo, per il Comune, il Sindaco Franco Albertini, l’Assessore Giovanni Dotti e l’assistente sociale dottoressa Maddalena Fava, mentre per le sigle sindacali erano presenti: Luciano Badiini e Antonia Chiapponi (SPI CGIL), Michele Vaghini (CISL), Romana Franzini, Franco Sdraiati e Amedeo Gargiulo (FNP CISL), Pasquale Negro e Claudio Trivini (UILP UIL).