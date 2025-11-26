Judo – Piacenza, straordinario risultato al PalaBonate in provincia di Bergamo

Domenica 23 novembre, presso il palazzetto dello sport PalaBonate in provincia di Bergamo, la società Piacentina Judo Shiai ha ottenuto uno straordinario risultato. Con dieci atleti in gara, ha conquistato nove medaglie d’oro e una d’argento.
Adam Driza, Lara Georgiev, Alessio Georgiev, Vittoria Troia, Carlotta Troia, Riccardo Melfa, Nicolas Capelli, Emma Tromby e Nicolò Tolomeo sono saliti sul gradino più alto del podio, mentre Andrea Pocorobba ha conquistato una importantissima medaglia d’argento, nonostante pratichi judo da soli quattro mesi.
La competizione, aperta a tutte le cinture colorate, era organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale e riservata ad atleti sia di enti di promozione sportiva sia federali.
Il direttore tecnico Fulvio Sassi e la dirigente Fabiana Draghi hanno espresso ai loro atleti il massimo elogio per il lavoro svolto nelle settimane precedenti in preparazione alla gara.