Judo – Piacenza, straordinario risultato al PalaBonate in provincia di Bergamo

Domenica 23 novembre, presso il palazzetto dello sport PalaBonate in provincia di Bergamo, la società Piacentina Judo Shiai ha ottenuto uno straordinario risultato. Con dieci atleti in gara, ha conquistato nove medaglie d’oro e una d’argento.

Adam Driza, Lara Georgiev, Alessio Georgiev, Vittoria Troia, Carlotta Troia, Riccardo Melfa, Nicolas Capelli, Emma Tromby e Nicolò Tolomeo sono saliti sul gradino più alto del podio, mentre Andrea Pocorobba ha conquistato una importantissima medaglia d’argento, nonostante pratichi judo da soli quattro mesi.

La competizione, aperta a tutte le cinture colorate, era organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale e riservata ad atleti sia di enti di promozione sportiva sia federali.

Il direttore tecnico Fulvio Sassi e la dirigente Fabiana Draghi hanno espresso ai loro atleti il massimo elogio per il lavoro svolto nelle settimane precedenti in preparazione alla gara.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy