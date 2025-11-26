Nuoto – 25 medaglie per i master della Vittorino da Feltre al Trofeo Gonzaga

Prosegue con ottimi risultati la stagione agonistica della squadra Master di nuoto della Vittorino da Feltre. La formazione biancorossa allenata da Cristiano Zappa si è infatti messa in luce al Trofeo Gonzaga svoltosi nei giorni scorsi al Centro sportivo “Faustina” di Lodi, con un bottino complessivo di venticinque medaglie: otto d’oro, dodici d’argento e cinque di bronzo.

I risultati

Tra i medaglisti, tripletta d’oro per Gabriele Sfulcini (M45) che si è imposto nei 50 rana (32”,43), nei 100 rana (1’14”,73) e nei 200 rana (2’43”,59). Medaglia d’oro anche per Nicola Tagliaferri (M65) che dopo aver vinto la gara dei 100 stile libero (1’44”,10) ha conquistato l’argento nella prova degli 800 stile libero (15’05”,35), così come Ambra Nicolini (M30), vincitrice dei 50 rana (37”,97) e seconda nei 50 dorso (39”,10) e come Maria Teresa Lambri (M60), oro nei 50 dorso (55”,67) e argento nei 200 dorso (4’12”,89). Medaglia d’oro anche per Laura Carabia (M35) nei 100 dorso (1’20”,59), e per Rachele Regattieri (M20) che ha vinto la prova dei 50 dorso (31”,42).

Le altre medaglie

Doppietta di medaglie d’argento per Mara Ferri (M45), seconda nei 100 dorso (1’31”,09) e nei 100 rana (1’31”,38), un argento e un bronzo per Laura Conni (M45), seconda nei 50 dorso (42”,71) e terza nei 100 stile libero (1’21”,13) così come per Elena Monti (M65), che ha conquistato l’argento nei 200 dorso (6’30”,03) e il bronzo nei 200 rana (6’54”,93). Secondo gradino del podio anche per Giorgio Bruschi (M50) nei 50 dorso (44”,23), per Patrizia Regondi (M55) nei 400 misti (8’35”,06), per Sara Soresi (M40) nei 100 rana (1’41”,27) per Daniela Tacchinardi (M60), argento nei 100 dorso (1’58”,97), e per Luca Fagnoni (M20), nella prova dei 50 dorso (28”,79). A completare il ricco medagliere della Vittorino da Feltre al Trofeo Gonzaga hanno contribuito anche le medaglie di bronzo conquistate da Alice Conni (M45) nei 50 dorso (45”,61), da Alessandra Mosconi (M55) nei 100 dorso (2’07”,45) e da Rebecca Razzini (M20) nella gara dei 50 rana (44”,21).

Al buon risultato finale conquistato dalla squadra biancorossa allenata da Zappa, hanno contribuito anche Andrea Alborghetti, Silvia Cavazzi, Filippo Cuneo, Fabio Magnaschi, Maria Giulia Mazzocchi, Roberto Mazzocchi, Lucia Mazzoni, Beatrice Melucci, Gaia Merli, Maurizio Mera, Manuele Messeni, Sandra Mezzadri, Tania M Molinari, Gianpaolo Repetti, Silvia Rivi e Jacopo Saccardi.

