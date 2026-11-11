Natale a Piacenza, un ricchissimo programma per rendere magico il centro storico. Si parte il 21 novembre con l’accensione dell’albero – AUDIO e VIDEO

Natale a Piacenza, svelato il programma degli eventi e delle attività che animeranno il centro storico nel periodo natalizio.

Piacenza, infatti, si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco calendario di iniziative che animeranno il centro storico tra novembre e dicembre. Spettacoli itineranti, musica, mercatini, laboratori creativi e appuntamenti dedicati alle famiglie accompagneranno cittadini e visitatori durante le festività, trasformando piazze e vie della città in luoghi di incontro, divertimento e condivisione.

Il grande albero davanti al Municipio sarà acceso sabato 21 novembre in Piazza Cavalli, accompagnato dall’animazione di Radio Sound.

La presentazione del programma con gli assessori Fornasari e Fiazza

Alla presentazione hanno partecipato gi assessori Simone Fornasari e Christian Fiazza, affiancati da Elena Donolato della ditta Mark.Co&Co. cui è affidata l’organizzazione. Presenti, inoltre, le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, e CNA. Al tavolo dei relatori, inoltre, i rappresentanti dei main sponsor, Iren e Confindustria, oltre a EmilBanca e Concessionaria Bossoni.

“Quest’anno, oltre al mercatino pieno di prodotti per idee regalo e tante occasioni di acquisto, un sacco di eventi animeranno il centro storico: non solo nel fine settimana, ma anche durante i giorni infrasettimanali. Il tutto con dimostrazioni, degustazioni e laboratori. Assoluti protagonisti i prodotti tipici piacentini, affiancati da artigianato e oggettistica di qualità come candele, profumi, lavanda. Insomma, un sacco di prodotti giusti per i regali di Natale“, spiega Donolato.

Fornasari: “Un Natale sempre più ricco, con iniziative per tutte le età”

“Il prossimo 21 novembre si terrà l’accensione dell’albero. Albero donato anche quest’anno da Confindustria che ringraziamo perché in tutti questi anni ha sempre sostenuto la città con questa iniziativa“, commenta Fornasari.

“Un Natale a Piacenza che proviamo a costruire di anno in anno, sempre coinvolgendo il tessuto locale e il tessuto cittadino, con la partecipazione del Consorzio Piacenza Alimentare, con la partecipazione anche dei nostri produttori, delle nostre più importanti eccellenze. Perché crediamo che sia un vero e proprio veicolo di promozione. Poi saranno tantissime le iniziative che si susseguiranno dal prossimo 21 novembre fino al 24 dicembre: iniziative legate ai più piccoli, alle famiglie, ai più grandi, alla tradizione piacentina. Ci saranno i cori, ci saranno tante manifestazioni anche itineranti che abbracceranno proprio tutto il comparto del centro storico. Sarà sempre a disposizione il trenino e sarà una manifestazione ancora più ricca rispetto agli anni precedenti“.

Sabato 21 novembre: Babbo Natale, elfa danzante e accensione delle luci

Il programma prenderà il via sabato 21 novembre in Piazza Cavalli, dove, a partire dalle 16, Babbo Natale e un’elfa danzante daranno il via ai festeggiamenti. Alle 18 è prevista l’accensione dell’albero di Natale e della tenda di luci, mentre due automobili d’epoca attraverseranno le vie del centro. Un evento magico, che sarà accompagnato dall’animazione di Radio Sound.

Domenica 22 novembre: incontro con Babbo Natale e spettacolo di bolle

Domenica 22 novembre spazio ai più piccoli con l’incontro con Babbo Natale e, dalle 17.30, lo spettacolo di bolle di sapone LaBOLLAtorio.

Laboratori natalizi il 26 e 27 novembre

Tra gli appuntamenti successivi, giovedì 26 novembre è previsto un laboratorio creativo con materiali di riciclo, mentre venerdì 27 novembre si terrà un’attività dedicata alla pasta frolla da modellare.

Sabato 28 novembre: cori natalizi, danza e giocoleria luminosa

Sabato 28 novembre prenderanno inoltre il via i cori natalizi del fine settimana in Piazza Cavalli, che proseguiranno fino al 20 dicembre. Nella stessa giornata, alle 17, è in programma uno spettacolo itinerante di danza e giocoleria luminosa.

Domenica 29 novembre: 4 Piazze Running e circo contemporaneo

Domenica 29 novembre il centro ospiterà anche la 4 Piazze Running 2026, gara podistica che attraverserà alcune delle principali piazze cittadine, mentre nel pomeriggio Piazza Cavalli farà da cornice allo spettacolo di circo contemporaneo Luna di Caffè.

Mercatino di Natale, trenino e pista di pattinaggio Piacenza on Ice

Ad accompagnare le iniziative saranno il Mercatino di Natale in Piazza Cavalli, il Trenino di Natale attivo nei fine settimana e nei festivi dal 21 novembre al 20 dicembre e, dal 28 novembre, la pista di pattinaggio Piacenza on Ice sul Pubblico Passeggio. Un programma destinato ad arricchirsi nelle settimane successive con ulteriori spettacoli, attività culturali e appuntamenti dedicati alla tradizione natalizia.

Natale a Piacenza, gli appuntamenti proseguono per tutto dicembre

Le iniziative proseguiranno per tutto dicembre, di seguito il programma completo.