Malore alla Lungamarcia del Gaep, 92enne salvato dal Soccorso Alpino

I tecnici della stazione monte Alfeo in giornata sono stati impegnati in provincia di Piacenza in due scenari di intervento. Oltre alla tragedia avvenuta tra le acque del Trebbia a Marsaglia, i tecnici e sanitari SAER oggi erano presenti alla Lungamarcia del Gaep (gruppo alpinisti escursionisti piacentini) per fornire assistenza durante l’evento.
Assistenza che si è resa necessaria per un 92enne che ha accusato forti aritmie lungo il percorso.
L’uomo è stato raggiunto dai tecnici e sanitari del SAER e accompagnato in sicurezza all’ambulanza della Croce Rossa in zona Dogana.