Malore alla Lungamarcia del Gaep, 92enne salvato dal Soccorso Alpino

I tecnici della stazione monte Alfeo in giornata sono stati impegnati in provincia di Piacenza in due scenari di intervento. Oltre alla tragedia avvenuta tra le acque del Trebbia a Marsaglia, i tecnici e sanitari SAER oggi erano presenti alla Lungamarcia del Gaep (gruppo alpinisti escursionisti piacentini) per fornire assistenza durante l’evento.

Assistenza che si è resa necessaria per un 92enne che ha accusato forti aritmie lungo il percorso.

L’uomo è stato raggiunto dai tecnici e sanitari del SAER e accompagnato in sicurezza all’ambulanza della Croce Rossa in zona Dogana.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy