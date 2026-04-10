Serie B – Lunga trasferta siciliana per i Fiorenzuola Bees: domenica sfida alla Fortitudo Agrigento

Fiorenzuola Bees attesi da una lunga trasferta siciliana in occasione della 35ª Giornata del Campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, Girone A. Alle ore 17.00 di domenica 12 aprile 2026, la formazione di coach Marco Del Re farà visita alla Moncada Energy Agrigento sul parquet di Porto Empedocle, in una gara che rappresenta a tutti gli effetti una delle ultime occasioni per continuare a inseguire il sogno della salvezza diretta.

I gialloblù si presentano all’appuntamento con 24 punti in classifica, frutto di un bilancio di 12 vittorie e 21 sconfitte, che vale al momento il quartultimo posto in graduatoria. Fiorenzuola si trova a -4 da Siaz Piazza Armerina, prima formazione fuori dalla zona playout, quando mancano quattro giornate al termine della regular season e con i Bees che dovranno ancora osservare il proprio turno di riposo.

La squadra valdardese è reduce dalla sconfitta esterna sul campo di Omegna, una gara dai due volti. Dopo un buon primo tempo offensivo, chiuso avanti 47-50 anche grazie ai 15 punti di Crespi, nella ripresa Fiorenzuola non è riuscita ad alzare il livello difensivo, vedendo al tempo stesso calare le proprie percentuali in attacco. Il confronto si è così chiuso sul 99-83 finale, nonostante i 21 punti di Crespi, i 14 di Mariani e i 12 di De Zardo.

Il focus su Agrigento

Dall’altra parte, Agrigento arriva al match in un ottimo momento di forma. La formazione allenata da coach Cagnardi è riuscita infatti a rilanciarsi nelle ultime settimane, portandosi appena fuori dalla zona playout con 30 punti conquistati fin qui. I siciliani sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta sul parquet di Desio con il punteggio di 94-98, trascinati da una prestazione straordinaria di Alberto Conti, autore di 36 punti, e da Douvier, centro classe 1991, che ha chiuso con 15 punti e 16 rimbalzi.

Osservato speciale sarà proprio Alberto Conti, attuale top scorer dell’intero Girone A di Serie B Nazionale Old Wild West, con una media di 23,6 punti a partita. Un terminale offensivo completo, capace di colpire in molti modi diversi e punto di riferimento assoluto dell’attacco agrigentino.

Coach Marco Del Re ha inquadrato in questo modo la sfida

‘’Ci aspetta una partita contro una squadra forte come Agrigento, che viene da 7 vittorie nelle ultime 8 partite disputate. Non sono partiti nel migliore dei modi, ma essendo una squadra che già a inizio stagione veniva data nei playoff, ha acquisito giocatori importanti, uno tra tutti Douvier che lo scorso anno era in A2, con fisicità e punti nelle mani. E’ una squadra coperta in tutti i ruoli, che dovremo affrontare con una grande partita a livello difensivo, cosa che non siamo riusciti a fare ad Omegna.

Noi vogliamo andare in Sicilia per vincere, perchè la matematica non ci condanna ancora a dei playout certi. Dobbiamo cercare di vincere quante più partite possibili da qui alla fine per arrivare alla salvezza o, nel caso peggiore, ad una post season dove salvarsi sarà fondamentale, e arrivarci con una condizione di entusiasmo ed energia positiva sarà altrettanto fondamentale per noi.”

Per i Fiorenzuola Bees sarà quindi una sfida dal peso specifico altissimo, da affrontare con grande energia, personalità e spirito di sacrificio, nella consapevolezza che ogni possesso, da qui al termine della stagione, potrà risultare decisivo nella corsa alla salvezza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy