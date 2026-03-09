Commercio abusivo di fiori per l’8 marzo, la polizia locale sequestra 70 mazzi di mimose

9 Marzo 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Come di consueto nei giorni precedenti la Giornata internazionale della Donna, la Polizia Locale di Piacenza ha intensificato i controlli nel centro storico con servizi mirati alla prevenzione e al contrasto della vendita abusiva di fiori, in particolare di mimose.

Nel corso delle verifiche effettuate dalle pattuglie, sono stati complessivamente sequestrati circa settanta mazzi di mimose. I fiori sono stati abbandonati da venditori irregolari che, alla vista degli operatori della Polizia Locale, si sono allontanati lasciando la merce sul posto.

“L’attività rientra nei servizi di presidio e tutela della legalità predisposti in occasione delle ricorrenze che tradizionalmente comportano un aumento del commercio su area pubblica. L’obiettivo è garantire il rispetto delle regole, tutelare gli operatori commerciali regolari e assicurare condizioni di sicurezza e decoro negli spazi pubblici del centro cittadino”, fa sapere il Comando di via Rogerio.

