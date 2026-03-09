Commercio abusivo di fiori per l’8 marzo, la polizia locale sequestra 70 mazzi di mimose

Come di consueto nei giorni precedenti la Giornata internazionale della Donna, la Polizia Locale di Piacenza ha intensificato i controlli nel centro storico con servizi mirati alla prevenzione e al contrasto della vendita abusiva di fiori, in particolare di mimose.

Nel corso delle verifiche effettuate dalle pattuglie, sono stati complessivamente sequestrati circa settanta mazzi di mimose. I fiori sono stati abbandonati da venditori irregolari che, alla vista degli operatori della Polizia Locale, si sono allontanati lasciando la merce sul posto.

“L’attività rientra nei servizi di presidio e tutela della legalità predisposti in occasione delle ricorrenze che tradizionalmente comportano un aumento del commercio su area pubblica. L’obiettivo è garantire il rispetto delle regole, tutelare gli operatori commerciali regolari e assicurare condizioni di sicurezza e decoro negli spazi pubblici del centro cittadino”, fa sapere il Comando di via Rogerio.

