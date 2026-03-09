Sicurezza sulla 45, oltre 200 persone e 153 mezzi controllati: soccorso motociclista dopo una caduta

Controlli serrati, presidio del territorio e attenzione massima alla prevenzione lungo la Statale 45, arteria da sempre particolarmente sensibile sul fronte della sicurezza stradale. È questo il senso del dispositivo straordinario messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Bobbio, che nella giornata di domenica 8 marzo hanno intensificato i servizi lungo la direttrice con l’obiettivo di contrastare le condotte di guida più pericolose e ridurre il rischio di incidenti.

I controlli

Il bilancio dell’attività parla di 205 persone controllate e 153 veicoli, tra auto e moto, sottoposti a verifica. Nel corso del servizio i militari hanno contestato due sanzioni per sorpassi azzardati, due per velocità sostenuta e due per circolazione con veicoli privi di revisione.

Un’azione mirata, quella dell’Arma, che punta non solo alla repressione delle violazioni, ma soprattutto alla prevenzione, attraverso una presenza visibile e costante su una strada che, specie nei fine settimana e con l’inizio della bella stagione, richiama numerosi motociclisti e automobilisti.

Innalzare il livello di sicurezza

L’obiettivo è chiaro: innalzare il livello di sicurezza, richiamare al rispetto delle regole e prevenire conseguenze anche gravi legate a comportamenti imprudenti.

E proprio nel corso del servizio, nel pomeriggio di domenica 8 marzo, poco dopo le 16:00, i carabinieri sono intervenuti anche per un incidente stradale avvenuto nel comune di Corte Brugnatella, nei pressi di Ponte Lenzino.

L’incidente stradale

L’allarme è scattato, quando il 118 ha segnalato un sinistro che vedeva coinvolto un motociclista senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto è stata inviata la pattuglia che doveva controllare la zona di Ottone-Marsaglia, che ha accertato come la caduta si fosse verificata poco dopo il chilometro 78 della Statale 45. Il motociclista ferito, un uomo piacentino di 50 anni, è stato soccorso e trasferito in codice giallo all’ospedale di Bobbio.

L’episodio, maturato proprio mentre era in corso il dispositivo di controllo, conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione su una strada che continua a richiedere presidio, prevenzione e interventi mirati. Ed è proprio su questo fronte che si inserisce l’attività dei Carabinieri di Bobbio: non solo sanzionare, ma soprattutto prevenire, per ridurre i rischi e aumentare la sicurezza di chi percorre ogni giorno la Statale 45 e soprattutto nei fine settimana.

