Servizio civile con la Croce Rossa, candidature aperte fino all’8 aprile

Il Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana annuncia l’apertura ufficiale delle iscrizioni al Servizio Civile Universale 2026, un’opportunità destinata ai giovani che desiderano impegnarsi in attività di utilità sociale, sviluppare nuove competenze e contribuire concretamente al benessere della comunità.

Il bando nazionale è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni) al momento della presentazione della domanda. Le candidature sono aperte fino all’8 aprile 2026 alle ore 14:00, come riportato nel materiale informativo ufficiale del Servizio Civile.

Il Comitato di Piacenzapropone due aree d’intervento che riflettono in modo concreto la missione e i valori della Croce Rossa:

Trasporti sanitari e servizi di assistenza

I volontari saranno coinvolti nelle attività di trasporto sanitario e di accompagnamento, contribuendo al sostegno quotidiano della popolazione e al funzionamento del sistema sociosanitario locale.

Inclusione sociale e supporto alle fasce vulnerabili

Il progetto prevede attività di prossimità, distribuzione di beni di prima necessità, iniziative di supporto sociale e altre azioni rivolte alle persone in difficoltà.

Entrambi i percorsi si svolgono nel rispetto dei Sette Principi Fondamentali della Croce Rossa – Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità – che guidano ogni attività operativa e formativa dell’Associazione.

Come indicato dal materiale ufficiale del Servizio Civile, il percorso prevede:

25 ore settimanali

5 giorni di servizio a settimana

Compenso mensile di €519,47

Tali elementi sono in linea con la normativa nazionale e con i progetti attivi sul territorio.

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale DOL – Domanda Online, disponibile al link: https://domandaonline.serviziocivile.it

Per informazioni complete sul bando nazionale: https://www.politichegiovanili.gov.it

Il Servizio Civile Universale rappresenta un percorso formativo e umano di grande valore, che permette ai giovani di vivere un’esperienza strutturata, utile anche per il proprio futuro professionale, e allo stesso tempo contribuire al benessere della comunità piacentina.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza invita tutti i giovani interessati a cogliere questa opportunità e a diventare parte di un’organizzazione che, ogni giorno, traduce in azioni concrete i propri principi e valori.

