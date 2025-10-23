“La zia con le ruote”: la poesia come voce del cuore. Michela Cornelli racconta in versi la sua disabilità tra emozioni e forza di vita

Si intitola “La zia con le ruote” il libro di poesie di Michela Cornelli, una raccolta che abbraccia quasi quarant’anni di scrittura – dal 1987 al 2024 – e che rappresenta un viaggio autentico nell’animo di un’autrice capace di trasformare la sua esperienza di vita e la disabilità motoria in una straordinaria forma di espressione artistica.

Attraverso pensieri spesso in rima, Michela racconta emozioni, affetti, dolori e speranze, regalando al lettore uno sguardo sincero e profondo sul proprio mondo interiore.

La presentazione del libro si è svolta lo scorso 12 ottobre al Parco della Pace di Piacenza, nell’ambito del Festival “Incontri 2025 – ambiente, cultura e fragilità. L’incontro, partecipato e intenso, ha visto la presenza dell’ex calciatore professionista Astutillo Malgioglio, presidente dell’Associazione Era77, e di Reno Insardà, presidente di AIDA Onlus, realtà da sempre impegnate nella promozione dell’inclusione sociale e del valore della diversità.

Con la sua simpatia contagiosa, l’ironia intelligente e una memoria sorprendente, Michela conquista tutti. La sua grande fede e la forza che la contraddistinguono diventano una luce capace di ispirare e dare coraggio a chiunque la incontri.

La poesia è la mia piccola forma d’arte

Nella prefazione del libro, l’autrice spiega l’origine e il significato della raccolta:

“Il libro nasce per permettere a tutti di leggere ciò che mi viene da dentro, vuole esprimere tutte le mie emozioni e i miei sentimenti verso chi mi vuole bene. La raccolta di poesie è il modo attraverso il quale voglio regalare un po’ di me. La poesia è la mia piccola forma d’arte che mi permette di toccare le corde dei cuori della gente e far vivere a tutti il mio piccolo grande mondo.”

Una persona disabile ha tante forme di espressione nel cuore

Un messaggio che diventa ancora più potente quando Michela Cornelli parla del proprio rapporto con la disabilità:

“Una persona disabile ha tante forme di espressione nascoste nel cuore, in alcuni angoli profondi che nessuno sa cercare né può trovare, ma con le mie poesie riesco a trasmettere e a condividere le gioie, i dolori e i sentimenti della mia vita. […] La disabilità per me non rappresenta un ostacolo ma è la mia assoluta normalità. Io sono una persona assolutamente normale, pur ‘camminando’ sulle quattro ruote della carrozzina.”

“La zia con le ruote” di Michela Cornelli, un invito a gurdare oltre le apparenze

“La zia con le ruote” è quindi molto più di un semplice libro di poesie: è una testimonianza di resilienza, autenticità e amore per la vita, un invito a guardare oltre le apparenze e a riconoscere la forza creativa che può nascere anche dalle difficoltà.

Le parole di Michela Cornelli arrivano dritte al cuore e restituiscono, attraverso la leggerezza del verso poetico, una profonda lezione di umanità. Un libro che non parla solo di disabilità, ma di emozioni universali, di coraggio, di ironia e di libertà interiore.

La presentazione ufficiale del libro – dal titolo che racchiude con dolce ironia il suo modo di affrontare la vita – ha rappresentato un momento di incontro tra letteratura e sensibilità, tra arte e vita vissuta. Una celebrazione della parola che unisce, commuove e fa riflettere.

L’affetto e il sostegno della famiglia

Nel corso della presentazione, Michela ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutte le persone che l’hanno accompagnata nel suo percorso di vita e di scrittura. Un ringraziamento speciale è andato ai suoi genitori, mamma Lina e papà Renato, che – come ha raccontato con profonda commozione – l’hanno accolta fin dal primo momento con immenso e infinito amore.

“Mi regalano ogni giorno la grandissima gioia di condurre una vita normale e mai da persona diversa” ha detto Michela, ricordando come l’affetto e il sostegno della sua famiglia siano la forza più grande che le ha permesso di affrontare ogni sfida con il sorriso e con la poesia nel cuore.

