Non solo sport. All’interno della Casa Circondariale di Piacenza, nell’ambito del progetto “Territori per il reinserimento” promosso dall’Amministrazione comunale con Csv Emilia, con il sostegno di Cassa delle Ammende e Regione Emilia Romagna, sono infatti in corso anche tre laboratori artistici: teatro, condotto nella sezione femminile dall’attore e direttore del “Verdi” di Fiorenzuola Mino Manni; illustrazione, sotto l’egida del disegnatore e fumettista Sergio Anelli; canto, con l’accompagnamento del baritono e formatore musicale Simone Tansini e di Francesco Degli Antoni, pianista.

Corvi: valorizzare la dimensione rieducativa e di crescita personale della detenzione

“Esperienze creative e culturali preziose – rimarca l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi – che testimoniano ancora una volta l’importanza dell’impegno condiviso, grazie alla collaborazione con la Direzione carceraria e con gli operatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze, per valorizzare la dimensione rieducativa e di crescita personale che può connotare l’esperienza della detenzione. Il progetto che stiamo portando avanti, del resto, nasce proprio nell’ottica di prevenire situazioni di grave marginalità e disagio favorendo, in prospettiva futura, un percorso di inclusione sociale e maggiore consapevolezza, sia in termini introspettivi che nella relazione con la comunità”.

Teatro alle Novate, otto donne al lavoro sulla Medea di Euripide con Mino Manni

Il gruppo che partecipa al laboratorio teatrale è composto da otto donne che Mino Manni, cui è affidato quest’ambito, definisce “fortemente motivate e pronte all’aiuto reciproco. Insieme – spiega – stiamo lavorando su Medea, un testo estremamente attuale che le ragazze hanno compreso subito con passione e dedizione. Fin dal primo giorno hanno voluto che io assegnassi a ciascuna il proprio ruolo e hanno studiato con serio impegno, imparando in breve tempo il copione scritto, 2500 anni fa, da Euripide. Con il sostegno delle sue compagne, anche una signora che non sa leggere né scrivere è riuscita ugualmente a fissare le proprie battute a memoria”.

Manni: “Tra le mura delle Novate risuonano echi poetici”

“Come ogni anno – sottolinea Manni, che ha già coordinato questa esperienza in passato – ad ogni incontro si ripete un miracolo: tra le mura delle Novate risuonano echi poetici che raramente si ascoltano anche all’esterno. Attraverso l’interpretazione di personaggi che hanno fatto la storia del teatro, le ragazze raccontano anche il proprio vissuto, dimostrando anche all’esterno che è possibile ricucire lo strappo con una società in cui, forse, non hanno trovato il sostegno necessario quando ne avrebbero avuto bisogno. Grazie alla condivisione e all’ascolto che solo il teatro può trasmettere, grazie alla bellezza dell’arte, si può ricominciare ad amare e incontrare il prossimo“.

Il laboratorio di disegno di Sergio Anelli: tre ore settimanali di creatività e socializzazione

Per Sergio Anelli questa è la seconda edizione del laboratorio di disegno, dopo quella già condotta nel 2025. “Quest’anno – spiega – il progetto si incentra sulle pratiche del disegno base, dallo studio della prospettiva alla figura umana. Tre ore di attività settimanale frequentate con molto interesse dai partecipanti, che stanno imparando a comprendere meglio i meccanismi della rappresentazione grafica di cose e persone. Il disegno – aggiunge Anelli – ha creato un’opportunità di socializzazione creativa nel contesto dell’istituto penitenziario, dimostrando al tempo stesso quanto potenziale possa esserci nelle persone che, pur non avendo alcuna esperienza in ambito artistico, riescono a esprimere la propria personalità e le proprie idee semplicemente avendo a disposizione fogli, matita, gomme e temperino”.

Il coro del carcere di Piacenza con Simone Tansini e Francesco Degli Antoni

Simbolo di unione e di un percorso condiviso è il coro: il corso ha preso avvio all’inizio di quest’anno e, come rimarcano Simone Tansini e Francesco Degli Antoni, “è una di quelle esperienze che rappresentano uno spartiacque”.

“Non mi ero mai interrogato in modo profondo su come potesse essere la vita in un luogo dove la libertà è limitata”, commenta Tansini: “il primo giorno in cui mi sono avventurato in questo dedalo di porte, corridoi e controlli che conducono al teatro della Casa Circondariale, ho provato una sensazione di straniamento, come se stessi entrando in un film. A distanza di mesi, ogni volta che raggiungo i nostri ragazzi in quella che mi piace chiamare isola di musica cantata e di storie vissute, di impressioni scritte e di confidenze, di desideri e speranze – con le onde dipinte alle pareti – mi sento come Peter Pan.

Da Verdi a Louis Armstrong, la musica come strumento di condivisione e inclusione

Cantiamo Verdi e Louis Armstrong, alterniamo Beethoven e De Andrè, ma alcuni partecipanti hanno scritto i propri testi: chi li ha letti, chi li ha cantati, chi accompagna con la chitarra: è soprattutto un momento di condivisione espressiva e artistica che muove tutto il corpo e in connessione con le emozioni, mettendosi in gioco in uno spazio sicuro e scevro da pregiudizi. Il nostro coro – conclude Tansini – è diventato una squadra in cui si punta a un obiettivo comune: sorprendere. Vivo queste ore di laboratorio come un regalo, con la consapevolezza che lo stesso spartiacque avrà effetto, in qualche forma e misura, anche su di loro. Uniti come un coro“.