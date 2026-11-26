Domenica 29 novembre, alle ore 21, nella chiesa di San Giuseppe Operaio, si terrà la terza edizione del concerto di Natale “Con le note che abbiamo”, promosso dall’associazione AS.SO.FA. ODV.

A esibirsi sarà il Coro Farnesiano. Durante la serata, il gruppo di percussioni di AS.SO.FA. ODV accompagnerà inoltre due brani, offrendo una testimonianza concreta di come la musica possa diventare occasione di partecipazione e condivisione.

Come ricordava Ezio Bosso, «La musica è come la vita: si può fare in un solo modo, insieme». Proprio lo stare insieme sarà il filo conduttore di questo appuntamento natalizio, organizzato in collaborazione con la parrocchia di San Giuseppe Operaio.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà utilizzato a favore delle attività dell’associazione.