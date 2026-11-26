“Sensibilizzare è la chiave per far crescere la cultura della donazione degli organi. In Italia oltre 8 mila persone attendono un trapianto e la scelta di donare deve nascere da una decisione informata e consapevole. Ad oggi la maggioranza dei cittadini apprende di avere questa possibilità allo sportello e, richiedendo i documenti di identità, ha poco tempo per prendere una decisione importantissima”.

Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo Lega in commissione Affari sociali, nel corso del sindacato ispettivo a Palazzo Madama.

“Nel corso del sindacato ispettivo in Senato abbiamo sollevato questa necessità, segnalando al sottosegretario alla Salute Gemmato la necessità di superare questo ‘effetto sorpresa’. Serve fare informazione già al momento della prenotazione della carta d’identità, formazione per gli operatori anagrafici e percorsi nelle scuole, valorizzando chi da anni fa sensibilizzazione sul campo. Importante è il lavoro svolto da realtà come AIDO e i suoi volontari: una rete preziosa da sostenere e rafforzare, come tante altre attive in Italia”.

“Un esempio di eccellente comunicazione arriva proprio da Piacenza, con il cortometraggio ‘Briciole al cielo’, capace di trasmettere attraverso le emozioni il valore del dono. Iniziative come questa meritano di essere sostenute e diffuse a livello nazionale. Siamo soddisfatti di aver posto l’attenzione sul tema: investire nella cultura della donazione significa salvare vite”.