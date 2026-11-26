Il maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Piacenza tra la notte e la mattinata di giovedì 26 novembre ha provocato danni e reso necessari diversi interventi dei vigili del fuoco sul territorio. Disagi in diverse zone della provincia, in particolare a Castel San Giovanni, in Val Trebbia e nel capoluogo. Un albero è precipitato su una vettura causando danni alla vettura.

Tra le situazioni più critiche figurano alberi sradicati e grossi tronchi e rami caduti sulla carreggiata, sui marciapiedi e in prossimità di edifici e automobili. In alcuni punti la vegetazione abbattuta ha occupato anche gli attraversamenti pedonali, creando potenziali pericoli per automobilisti e passanti.

Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nel corso della mattinata in diversi interventi per la rimozione delle piante cadute e la messa in sicurezza delle aree interessate.

Fortunatamente, nonostante i danni provocati dal maltempo, non si registrano persone ferite.