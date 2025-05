Follia nella notte, in stato di agitazione lancia oggetti contro le auto in transito: bloccato

Notte agitata a Piacenza: Metronotte interviene insieme alla Polizia per bloccare un uomo in escandescenze.

I fatti sono accaduti intorno alle 2. Le pattuglie di Metronotte sono state attivate dalla Questura di Piacenza per un episodio critico in zona Barriera Roma: un individuo in forte stato di agitazione stava compiendo atti vandalici e lanciando oggetti pericolosi contro veicoli in transito.

Le guardie giurate hanno affiancato gli agenti della Polizia di Stato nell’intervento, fronteggiando anche un’aggressione diretta. L’individuo è stato infine fermato e accompagnato in questura.