Latitante in Grecia, su di lui pendeva un mandato europeo: 31enne albanese arrestato al casello di Piacenza Sud

Nella serata di venerdì, 13 marzo 2026, la Polizia di Stato ha fermato ed arrestato un cittadino albanese di 31 anni, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo (MAE).
L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Lodi – Sottosezione Polizia Stradale di Guardamiglio. Gli operatori, impegnati nei servizi di vigilanza stradale presso il casello autostradale di Piacenza Sud, hanno proceduto al controllo di un’autovettura di grossa cilindrata con targa italiana.
Dalle verifiche effettuate nelle banche dati delle Forze di Polizia, è emerso che l’uomo, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia, era ricercato dalle autorità della Grecia per la commissione di reati contro il patrimonio, pendendo a suo carico un provvedimento di cattura in ambito Schengen.
Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso la Casa Circondariale di Piacenza, in attesa delle procedure relative all’estradizione