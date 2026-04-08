Le Stagnotte in scena al Teatro San Matteo l’11 aprile con “La festa ti fa bella”

Nuovo appuntamento per la rassegna “Teatro e Oltre” con Le Stagnotte. Sabato 11 aprile alle ore 21 al Teatro San Matteo andrà in scena “La festa ti fa bella”.

“La festa ti fa bella”

E’ uno spettacolo vivace, poetico e irresistibilmente ironico, dove desideri nascosti, ansie, illusioni, sogni di fuga, tacchi troppo alti, tarocchi ballerini e improbabili colpi di scena si intrecciano come fili di un vestito cucito a mano.

In un paesello sospeso tra superstizione e speranza, tutto ruota attorno a una festa che torna ogni quattro anni e a una promessa antica: se non piove, i desideri si avverano.

Ma davvero è il destino a decidere? O forse, tra una risata, una confessione, una danza sfrenata e un temporale inatteso, la vera magia è trovare il coraggio di mostrarsi per quello che si è?



Tra personaggi esilaranti e tenerissimi, battute frizzanti e momenti di delicata poesia, “La festa ti fa bella” racconta il caos meraviglioso dell’essere donne: fragili e sfacciate, buffe e luminose, impazienti, eccentriche, ostinate… tutte, a modo loro, in cerca di un posto nel mondo. Perché a volte i desideri non si avverano come li avevamo immaginati: a volte piove, a volte si sbaglia passo, a volte si resta lì, con le scarpe in mano e il cuore un po’ spettinato. Eppure, proprio lì, tra una risata e una crepa, può succedere qualcosa di bellissimo: scoprirsi più vere, più leggere, più vive.

Uno spettacolo che fa sorridere ed emoziona

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