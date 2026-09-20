Lega a Pontida, Murelli: “Si vince uniti, risposte concrete ai territori”

«Pontida è sempre un’emozione particolare. È il luogo in cui ritroviamo militanti, amministratori, parlamentari e soprattutto tante persone che ogni giorno dedicano tempo ed energie al proprio territorio. È questa comunità la vera forza della Lega».

Lo dichiara la senatrice piacentina Elena Murelli, segretario di Presidenza del Senato e capogruppo della Lega in Commissione Sanità, lavoro e affari sociali, presente oggi al tradizionale raduno di Pontida.

«Da questo pratone – continua la senatrice – arriva un messaggio importante: la Lega deve essere unita, forte e capace di trasformare le esigenze dei territori in risposte concrete. Come ha ricordato Matteo Salvini, si vince solo se si rimane uniti, da Nord a Sud. Per noi significa continuare a lavorare sui temi che interessano davvero cittadini, famiglie e imprese: autonomia, sicurezza, meno tasse, tutela del lavoro e delle pensioni, infrastrutture e difesa dei territori. Temi che sono stati al centro anche dell’edizione 2026 di Pontida».