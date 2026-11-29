In molte occasioni Legambiente Piacenza è intervenuta per sottolineare l’eccessivo impatto della logistica sul territorio piacentino.

LA NOTA DI LEGAMBIENTE

Per questo ci appelliamo con forza al Consiglio Comunale perché non pianifichi nel PUG in adozione, l’espansione del polo logistico di 500.000 mq, pur da autorizzare successivamente con accordi operativi. La condizione che l’espansione avvenga solo a determinate condizioni migliorative non compensa affatto le criticità fino ad oggi accumulate. Chiediamo lo stop per molte ragioni, dettagliatamente descritte nelle osservazioni al PUG: consumo di suolo, isole di calore, inquinamento atmosferico, condizioni non accettabili di lavoro e sociali degli addetti e delle loro famiglie, scarse opportunità di lavoro qualificato per i giovani, ecc.

Inquinamento atmosferico e salute pubblica, le preoccupazioni di Legambiente

Ci preme tuttavia focalizzare l’attenzione sul tema specifico dell’inquinamento atmosferico, che incide drammaticamente sulla salute dei cittadini, come sottolineato dall’OMS e dalla Commissione Europea che ha aperto diverse procedure di infrazione verso l’Italia. E’ pur vero che sono stati fatti passi in avanti negli ultimi anni, sia nel campo delle emissioni delle auto, sia nel riscaldamento degli edifici, sia nelle emissioni del sistema produttivo. Ciò non toglie che siamo ancora molto lontani dagli obiettivi che la tutela della salute impongono, tenuto conto che la mortalità stimata dall’Agenzia Ambientale Europea per esposizione prolungata al particolato fine è di incidenza più che doppia in Italia (108,3 per 100.000 abitanti) rispetto a Francia (31,1), Spagna (40,9) e Germania (44,1). Un dato spaventoso che corrisponde a circa 64.000 morti l’anno, con una drammatica incidenza sulle città del bacino padano e Piacenza in particolare.

Qualità dell’aria a Piacenza, i dati Arpae e gli sforamenti delle polveri sottili

Premesso che il rapporto ambientale di Arpae 2025 rileva che tutte le stazioni localizzate nella provincia di Piacenza hanno registrato valori medi al di sotto della soglia limite annuale, occorre sottolineare che nelle centraline Giordani-Farnese e Gerbido sono stati registrati 35 sforamenti dei limiti giornalieri, cioè il massimo dei superamenti stabilito dalla normativa. Nel 2026 siamo già arrivati a 34 sforamenti solo a novembre. Senza considerare gli eccezionali sforamenti nel settore dell’ozono. Non vengono purtroppo forniti i dati di sforamento delle PM 2,5 e non vengono nemmeno rilevate le PM 1 e PM 0,1, polveri ultra fini: sicuramente le più pericolose per la salute umana. Polveri che verrebbero prodotte anche dall’usura dei freni e dei pneumatici dei mezzi pesanti, anche se fossero miracolosamente alimentati da motori elettrici.

Polveri sottili, dal 2030 limiti europei più restrittivi per le PM10

La questione più preoccupante tuttavia è che dal 2030 i limiti da non superare saranno molto più stringenti (Direttiva UE 2024/2881) perché per le PM10 la media annuale scende a 20 µg/m³ (cioè la metà dai 40 µg/m³ attuali) mentre la media giornaliera scende a 45 µg/m³ (rispetto ai 50 µg/m³ attuali), con un massimo di 18 superamenti/anno (ridotti rispetto ai 35 attuali). Limiti comunque ben al di sopra di quelli suggeriti dall’OMS.

Logistica e trasporto ferroviario delle merci, i dubbi sul nuovo scalo di Piacenza

Quindi la domanda banale è: come faremo a rispettare i limiti di legge più restrittivi se nemmeno oggi riusciamo a rispettarli? Come possiamo seriamente parlare di politiche di prevenzione della salute dei cittadini se tanto superficialmente apriamo le porte ad ulteriori fattori di rischio?

Pur ipotizzando che il promesso (da decenni) scalo ferroviario vada in porto, che Rete Ferroviaria Italiana decida di investire i fatidici 100 milioni di euro preventivati, che venga imposto un cronoprogramma (di cui oggi non c’è traccia) per il trasferimento delle merci da gomma a ferro (ancora oggi solo poco più del 10% del tonnellaggio complessivamente transitato nella provincia di Piacenza – 40 milioni di tonnellate – si sposta su ferrovia!) passeranno molti anni, mentre i cittadini continueranno a pagare con la propria salute, i vantaggi degli operatori logistici. Inquinamento atmosferico che si aggiunge all’ulteriore e non meno grave fattore di rischio dovuto all’incremento di calore prodotto da ulteriore cementificazione del territorio. Un cocktail davvero tossico, che ci apprestiamo ad offrire al banco del PUG.

Consumo di suolo e cementificazione, Legambiente chiede una pausa di riflessione

Per questo chiediamo una pausa di riflessione. Ogni mq di logistica in più, per quanto virtuoso, significa un incremento significativo di un impatto già oggi insostenibile.

PUG e sviluppo sostenibile, l’appello di Legambiente al Consiglio comunale di Piacenza

Imporre uno stop all’espansione della logistica non significa impedire lo sviluppo, che ha ben altre possibilità, peraltro consentite dalla stessa legge regionale, ma permetterebbe di centrare con coerenza uno dei macro-obiettivi della strategia del PUG: “trasformare la città in un ambiente sostenibile che favorisca la salute e il benessere dei cittadini”.

Per questo chiediamo coerenza ai Consiglieri, per non correre il rischio di apparire amministratori a “responsabilità limitata”.