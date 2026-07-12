Lella Costa al Festival di Teatro Antico di Veleia il 13 luglio 2026 con “La Fata”.

Nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, Lella Costa, tra le voci più amate del teatro italiano, torna al Festival con uno spettacolo speciale, La fata. Al centro, la figura più misteriosa di Pinocchio: la Fata Turchina, creatura salvifica e sfuggente, madre, dea, guida, enigma. Costa ne smonta e ricompone l’archetipo con intelligenza ironica, attraversando fiaba, mito e letteratura, da Collodi a Shakespeare. Ne nasce una contro-narrazione luminosa e pungente, che riporta Pinocchio nel territorio dei classici: là dove ogni metamorfosi interroga il destino, la libertà, il difficile mestiere di diventare umani.

Informazioni

Questo spettacolo è sold out. Chi desidera iscriversi alla lista d’attesa può scrivere a info@veleiateatro.com (indicando nella mail quanti posti desidera riservare ed un recapito telefonico) oppure può telefonare al numero 324 9297592 negli orari di apertura della biglietteria.

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