Lentigione – Piacenza, finale dei play-off di serie D LIVE su RADIO SOUND dalle 16:00

17 Maggio 2026 Andrea Crosali Calcio, live, Piacenza calcio, Sport
blank
blank

Dopo aver battuto la Pistoiese il Piacenza di Franzini prova a superare anche il Lentigione, ultimo ostacolo prima della vittoria dei play-off

Ascolta la finale dei play off su Radio Sound fm 94.6
CLICCA QUI PER LO STREAMING AUDIO – SEZIONE PIACENZA

Le formazioni

Lentigione (4-3-3): Gasperini, Masini, Mele, Bita, Alessandrini, Penta, Nappo, Pari, Nanni, Battistello, Mordini. All. Pedrelli
A disposizione: Cheli, Cavacchioli, Nava, Cardona, Panigada, Montipò, Cellai, Miglietta, Cubini

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Sbardella, Silva, Martinelli, Berin, Lord, Poledri, Mazzaglia, Campagna, Mustacchio, D’Agostino. All Franzini
A disposizione: Kolgecaj, Zaffalon, Putzolu, Ganz, Manuzzi, Cabri, Garnero, Ciuffo, De Vitis

Il pre gara

Finale play-off, Franzini: “A Lentigione non partiamo favoriti, servirà un’altra impresa” AUDIO

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover