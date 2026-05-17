Lentigione – Piacenza, finale dei play-off di serie D LIVE su RADIO SOUND dalle 16:00

Dopo aver battuto la Pistoiese il Piacenza di Franzini prova a superare anche il Lentigione, ultimo ostacolo prima della vittoria dei play-off
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Le formazioni
Lentigione (4-3-3): Gasperini, Masini, Mele, Bita, Alessandrini, Penta, Nappo, Pari, Nanni, Battistello, Mordini. All. Pedrelli
A disposizione: Cheli, Cavacchioli, Nava, Cardona, Panigada, Montipò, Cellai, Miglietta, Cubini
Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Sbardella, Silva, Martinelli, Berin, Lord, Poledri, Mazzaglia, Campagna, Mustacchio, D’Agostino. All Franzini
A disposizione: Kolgecaj, Zaffalon, Putzolu, Ganz, Manuzzi, Cabri, Garnero, Ciuffo, De Vitis