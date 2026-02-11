Leonardo Lidi è il Maestro scelto per l’edizione 2026 di Bottega XNL-Fare Teatro. Il 23 febbraio l’evento speciale “Aspettando Medea”

Bottega XNL, il progetto di punta delle sezioni di Teatro e Cinema di XNL Piacenza, ideato e diretto da Paola Pedrazzini, annuncia due importanti novità: il nome del Maestro scelto per l’edizione 2026 del percorso “Bottega XNL-Fare Teatro” e un evento speciale dedicato ai temi e alla tragedia che sarà messa in scena la prossima estate, che si terrà lunedì 23 febbraio presso il centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Leonardo Lidi è il Maestro scelto per l’edizione 2026 di Bottega XNL-Fare Teatro.

Dopo l’apprezzatissima esperienza su Baccanti dello scorso anno, il regista e attore di origini piacentine conferma la sua disponibilità a guidare il corso.

«Il lavoro con Leonardo lo scorso anno è stato eccezionale – ha sottolineato Paola Pedrazzini, direttrice artistica di Bottega XNL e del Festival di Teatro Antico di Veleia – sia lungo il percorso formativo a XNL sia nell’esito finale a Veleia, con “Baccanti”. Sono felicissima che Leonardo abbia accolto, con entusiasmo, il nostro invito a rinnovare la sua collaborazione e adesione al progetto, proponendo peraltro di cimentarsi, insieme ai giovani che saranno selezionati, con una delle tragedie più conosciute, amate, rappresentate e rivisitate: Medea di Euripide».

Sarà dunque la Medea di Euripide il testo su cui lavoreranno le attrici e gli attori che saranno selezionati per l’edizione 2026 di Bottega XNL-Fare Teatro, per approdare alla messinscena dell’opera, in prima nazionale, al Festival di Veleia la prossima estate.



«Bottega XNL-Fare Teatro è un progetto nato e cresciuto rapidamente, che in poche edizioni è stato capace di intercettare un interesse sempre più ampio da parte del circuito teatrale italiano e dei giovani impegnati a formarsi al mestiere di attore – il commento del vicepresidente della Fondazione Mario Magnelli -, un prestigio conquistato anche grazie a un format innovativo, che porta a Piacenza, di anno in anno, Maestri di Bottega di grande valore. Un onore e una gioia che per il 2026 abbia rinnovato la sua disponibilità Leonardo Lidi che, ne sono certo, tornerà a emozionarci e a sorprenderci con la profondità, il rigore e l’audacia del suo lavoro».

Così commenta il suo “ritorno” a Bottega XNL-Fare Teatro il pluripremiato regista piacentino Leonardo Lidi: «Dopo il grande successo di Baccanti mi è sembrato naturale non bloccare l’esperienza con Bottega XNL. Il periodo piacentino dello scorso anno mi ha fatto conoscere una realtà molto affamata, attenta ad ogni minimo dettaglio, capace di valorizzare il talento giovanile con attenzione e coraggio. Mi sono sentito vicino al progetto di Paola Pedrazzini e di Fondazione di Piacenza e Vigevano, un progetto che condivido nei suoi più profondi intenti.



Per dare continuità anche alla questione artistica avevo bisogno ancora di un testo in grado di rapportarsi con la perdita del controllo, con l’amore al di sopra di tutto e di tutti, l’Amore/Dio. Ho scelto forse la tragedia che conosco meglio, quella dove ogni tanto necessito tornare: “Medea”. Immagino che sia strano per alcuni sentire associata la parola Amore alla parola Medea – la matricida, colei che compie l’indicibile; allo stesso tempo in tutti i miei studi del Mito ho cercato di indagare la follia d’amore, la donna tradita, il cuore che si spezza e che di conseguenza spezza le vite del frutto del proprio amore. Non una giustificazione, non un fatto di cronaca, ma la complessità dell’essere umano nel trasformare il Rosa nel Nero più cupo. I giovani attori saranno di certo in grado di colpire lo spettatore con l’emozione che più mi piace riscontrare in teatro: lo Stupore».

Proprio questo affascinante aspetto della parabola tragica di Medea, la follia d’amore, sarà al centro dell’evento speciale in programma lunedì 23 febbraio (alle ore 20.30 a Piacenza, al secondo piano di XNL, in via Santa Franca 36) dal titolo: “Aspettando Medea. La ferita dell’amore fatale / La tragedia di Euripide dal mito alla scena”.

Un incontro (moderato dalla giornalista Donata Meneghelli) che si caratterizza come un’inedita incursione nella profonda contemporaneità della tragedia greca e negli affascinanti territori dell’amore e dell’irrazionale, in cui il pubblico sarà accompagnato, oltre che da Lidi e Pedrazzini, da una guida d’eccezione: Lella Costa.

Una “madrina” perfetta, Lella Costa, per tenere a battesimo, impreziosendola, l’apertura del percorso artistico di questa nuova edizione di Bottega XNL-Fare Teatro. Lungo il suo percorso artistico l’amatissima attrice italiana si è confrontata con tante eroine dagli amori tragici, ha dato voce a stupende, modernissime figure femminili, reali o letterarie, sempre attraverso la sua cifra ironica e dissacrante e la sensibilità che la contraddistingue.

L’evento del 23 febbraio (a ingresso gratuito con prenotazione online al sito www.veleiateatro.com a partire da lunedì 9 febbraio) sarà inoltre l’occasione per presentare al pubblico e alla stampa l’edizione 2026 di Bottega XNL-Fare Teatro.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy