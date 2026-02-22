Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio sconfitta dalla capolista Olimpia Teodora

L’Olimpia Teodora Ravenna si conferma capolista superando con un netto 3-0 la Pallavolo San Giorgio Piacentino, al termine di una gara che ha visto le ravennati crescere alla distanza dopo un avvio equilibrato.

Nel primo set regna l’equilibrio nelle battute iniziali (3-3). La formazione di casa trova il primo break sull’8-4, costringendo coach Capra a fermare il gioco. Le piacentine reagiscono e accorciano fino all’8-7 con Cornelli, ma Ravenna cambia marcia e vola sul 14-7. La San Giorgio prova a restare agganciata e, con un parziale di quattro punti consecutivi, si riporta sul 20-16. Nel finale, però, l’Olimpia Teodora riprende il controllo e chiude 25-20.

Nel secondo parziale è la San Giorgio a partire meglio (0-3), ma la risposta delle ravennati è immediata: aggancio e sorpasso sul 7-5. Da quel momento la capolista prende definitivamente il comando, allungando fino al 14-6 e amministrando senza difficoltà fino al 25-11.

Il terzo set si apre con un buon avvio delle ospiti, avanti 3-6. Ravenna rientra, sorpassa sull’8-7 e mantiene il vantaggio nonostante il tentativo di rimonta delle piacentine sul 9-9. Le padrone di casa allungano sul 14-10 e poi sul 19-13. La San Giorgio annulla due match point e prova a riaprire la contesa, ma l’Olimpia Teodora chiude 25-19, conquistando tre punti preziosi che le permettono di restare saldamente in vetta alla classifica.

Con questo successo Ravenna sale a 41 punti, mantenendo il primato in classifica e confermandosi squadra solida e concreta, capace di gestire i momenti chiave del match.

Olimpia Teodora Ravenna – Pallavolo San Giorgio 3-0

(25-20, 25-11, 25-19)

Olimpia Teodora Ravenna: Franzoso (L), Poggi 2, Marchesano, Monaco 7, Ratti, Boninsegna 11, Fabbri 13, Casini 11, Bendoni, Piani, Balducci 4. All. Rizzi.

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 6, They 9, Cornelli 4, Caviati, Bassi 6, Gilioli, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli 3, Cossali, Bresciani 2, Martinelli 4, L. Galelli (L). All. Capra.

Classifica

Ravenna 41 (14-2) punti; Ripalta Cremasca 37 (13-3); Osgb Campagnola 36 (11-4); Valdarno 35 (11-5); Fantini Folcieri Ostiano 29 (9-7); Bologna 27 (10-6); Montesport 21 (8-8); Pall. San Giorgio 19 (7-9); Centro Volley Reggiano 19 (6-10); Cesena 17 (5-11); Riccione 16 (5-11); Forlì 16 (5-11); Moma Anderlini 13 (4-12); Pall. Scandicci 10 (3-13).

