Libero dopo la scarcerazione ma irregolare, 26enne tunisino rintracciato ed espulso

Prosegue senza sosta l’impegno della Questura di Piacenza nell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina.

L’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di un cittadino straniero, risultato irregolare, di 26 anni, di nazionalità tunisina.

Nello specifico, il soggetto rintracciato a seguito di scarcerazione, è risultato avere a suo carico numerosi precedenti penali e di Polizia relativi a reati in materia di sostanze stupefacenti, reato di evasione e di procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.

Il soggetto è risultato aver circolato in varie località del territorio nazionale, tra cui Milano, Piacenza, Nuoro, Ravenna ed Oristano.

A conclusione delle articolate attività istruttorie, grazie al lavoro sinergico degli operatori dei vari Uffici della Questura, si è proceduto con l’adozione del provvedimento di espulsione con accompagnamento e trattenimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio di Potenza.