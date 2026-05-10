Liti, soccorsi e tensioni: raffica di interventi per i carabinieri, 75 chiamate in un solo giorno

Dalle Mura ai condomini, dai locali alle abitazioni: in 24 ore i carabinieri intervengono tra risse, crisi familiari, persone in difficoltà e mediazioni finite senza conseguenze gravi.

Settantacinque chiamate in un giorno

Settantacinque chiamate transitate dal NUE 112 nella giornata di sabato 9 maggio 2026. Una giornata segnata soprattutto da liti, richieste di soccorso e situazioni di tensione tra persone, in diversi casi risolte con l’intervento delle pattuglie e il supporto del 118. L’episodio più movimentato in città si è verificato in serata lungo viale Passeggio Pubblico, sotto le “Mura”, all’altezza della “Madonna della Bomba”, dove è stata segnalata una lite tra gruppi di stranieri.

All’arrivo dei militari è emerso che due giovani erano rimasti feriti, verosimilmente colpiti con bottiglie: uno alla testa e uno alla mano. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per le medicazioni sul posto. I giovani coinvolti sono stati invitati a formalizzare querela contro gli aggressori.

Situazioni familiari e personali

Sempre in città, gli equipaggi del Radiomobile sono stati chiamati per diverse situazioni familiari o personali: in via Cittadella una richiesta di aiuto si è rivelata collegata alla crisi di un bambino autistico, con allarme poi rientrato; in via Garibaldi una presunta lite di coppia è stata ridimensionata dai militari, che hanno riscontrato una situazione sotto controllo; in via Roma, invece, una discussione sentimentale degenerata per gelosia si è conclusa con la riappacificazione delle parti dopo l’intervento della “gazzella”.

Persone in difficoltà

Non sono mancati gli interventi a tutela di persone in difficoltà. In via Valmagini il 118 ha richiesto ausilio per l’apertura dell’abitazione di un’anziana che non rispondeva al figlio da alcune ore; poco dopo, in via Roma, è stata segnalata una donna che piangeva in strada e sembrava bisognosa di aiuto, ma le ricerche nelle vie vicine e ai Giardini Merluzzo hanno dato esito negativo. In provincia, l’intervento più delicato è avvenuto a San Giorgio Piacentino, dove una donna ha riferito di essere stata aggredita dal compagno. La pattuglia intervenuta ha indirizzato la donna a recarsi al pronto soccorso per cure e accertamenti e l’uomo è stato fatto allontanare dall’abitazione.

Lite familiare

A Podenzano, invece, dopo un litigio legato alla crisi coniugale, un uomo si era allontanato minacciando gesti autolesionistici: le ricerche si sono concluse positivamente nel pomeriggio, quando è stato rintracciato in salute. Altri interventi hanno riguardato diverbi di vicinato e tensioni nei luoghi pubblici: a Gragnano Trebbiense una disputa è stata ricondotta a problemi di passaggio e rapporti di vicinato; a Pontenure una lite per un parcheggio è stata composta dai militari, che hanno riappacificato le parti; a Castel San Giovanni una segnalazione di lite tra uomo e donna non ha trovato riscontro.

Risse

Nel territorio della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, i carabinieri sono intervenuti a seguito di chiamate e segnalazioni a Cortemaggiore per una lite nata nei pressi di un furgone, con una persona che ha riferito di essere stata colpita al volto; a Fiorenzuola per grida provenienti da un appartamento vicino, poi risultate non legate a violenze, bensì ad effusioni amorose; ad Alseno, nella notte, per un acceso alterco tra due fidanzati, entrambi lievissimamente feriti e assistiti dal personale sanitario.

Nel comprensorio di Bobbio e della Val Trebbia, infine, sono stati registrati interventi per una persona avventore di un bar della piazza principale con problemi di memoria a Perino di Coli, per una lite in un locale di Bettola con successiva ricostruzione dei fatti da parte dei militari, e per una segnalazione di aggressione a Quarto di Gossolengo, dove però la pattuglia non ha riscontrato la presenza del gruppo molesto indicato dal chiamante.

La giornata consegna così il profilo di un’attività capillare fatta non solo di repressione, ma anche di prevenzione, mediazione e soccorso: molti episodi si sono chiusi senza denunce immediate o senza riscontri gravi, ma hanno richiesto comunque la presenza dei carabinieri per riportare ordine, verificare le condizioni delle persone coinvolte e scongiurare conseguenze peggiori.

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