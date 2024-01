Gas Sales Piacenza affronta Berlino: in palio il primo posto nella Pool C che permette l’accesso diretto ai Quarti di Finale della manifestazione senza dover giocare i Play Off in programma a fine gennaio. Arbitri Sinisa Ovuka e Wim Cambrè.

I possibili sestetti

BERLINO: Sotola, Tille, Carle, Schott, Tammemaa, Moté , Tsuiki (L). All. Banks

GAS SALES PIACENZA: Romanò, Brizard, Lucarelli, Recine, Simon, Caneschi, Scanferla (L). All. Anastasi