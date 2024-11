Volley – Cade la Gas Sales a Civitanova, netto 3-0 della Lube

Cade, per la prima volta in questa Superlega, la Gas Sales Piacenza contro una Lube in stato di grazia, incontenibili i ragazzi di coach Medei.

Sicuramente la mancanza di Kovacevic e, soprattutto, Simon hanno pesato sull’economia del match; l’assenza del Cubano ha spianato la strada ai centrali marchigiani che hanno avuto vita facile in attacco. Poche cose sono da salvare questo pomeriggio, la ricezione si conferma essere uno dei punti dolenti della squadra, testimone il turno in battuta di Bottolo nel terzo set che, con quattro ace consecutivi, ha tagliato le gambe ai Biancorossi, altrettanti sono stati i danni che Civitanova ha causato con il muro, questa sera sono stati poco brillanti ed attenti i ragazzi di Anastasi nel riuscire a coprire ed evitare la grande prestazione in questo fondamentale dei Marchigiani.

L’MVP della partita non può che essere Boninfante che, con nove punti, ha guidato da vero leader, nonostante la giovanissima età, la Lube al risultato finale. Teniamo d’occhio questo ragazzo.

La Gas Sales Piacenza tornerà in campo domenica 17 novembre alle ore 15.30 per la gara casalinga contro Trento.

Andrea Anastasi, coach Gas Sales Piacenza

“E’ stata una partita difficile in tutti i sensi, abbiamo faticato tantissimo in battuta e se si permette a Boninfante di giocare con la palla in testa anche muro e difesa va in crisi. Una sconfitta sul campo di Civitanova ci sta, non facciamo drammi, è stata una giornata negativa in alcuni fondamentali, adesso pensiamo alla prossima sfida che ci attende contro un’altra grande”.

Primo set 25-20

Maar inaugura il match con un mani out 0-1. Ace di Lagumdzija 2-1. Pallonetto spinto di Mandiraci che buca la difesa marchigiana 4-3. Muro a uno di Maar che nega la parallela a Lagumdzija 7-7. Primo tempo vincente di Ricci 8-8. Parallela vincente di Romanò 11-10. Errore al servizio di Brizard, più due consolidato di Civitanova 11-13. Ace di Mandiraci che porta in parità il set 13-13. Pipe vincente di Bottolo 15-15. Muro di Podrascanin sul pallonetto spinto di Maar 17-16. Secondo muro consecutivo della Lube, quest’ultimo di Boninfante 18-16. Murone di Brizard su Nikolov 18-18. Ace fantastico in posto cinque di Nikolov 20-18. Gran palla di Brizard che libera Romanò con muro a zero 22-20. Errore in pipe di Maar e set point Lube 24-20. Chinenyeze chiude il primo set 25-20.

Secondo set 25-20

Primo punto biancorosso è di Maar con un mani out 1-2. Pallonetto lungo ad una mano di Boninfante, beffata l’intera difesa biancorossa 4-3. Muro di Mandiraci su Nikolov 4-5. Pipe vincente di Nikolov che allunga sul più quattro 20-16. Da seconda linea a seconda linea, risponde Maar 20-17. Primo tempo ad altezze siderali di Chinenyeze 22-18. Parallela vincente di Romanò 22-19. Muro di Boninfante e set ball Lube 24-20. Muro di Podrascanin che pone fine al secondo set 25-20.

Terzo set 25-20

Primo tempo morbido di Podrascanin verso posto due 2-2. Ancora chiamato in causa Podrascanin che non sbaglia 4-3. Ace di Mandiraci che pizzica la linea di fondo 5-5. Pipe giocata perfettamente da Mandiraci 8-8. Ace di Bottolo in posto cinque 15-12. Terzo ace consecutivo di Bottolo 16-12. Totale assolo di Bottolo che continua a bucare la ricezione 19-12. Primo punto per Gueye che attacca un primo tempo ad alta velocità 21-14. Parallela vincente di Lagumdzija 22-17. Errore al servizio di Boninfante 24-20. Il pallonetto di Bottolo sancisce la vittoria della Lube 25-20.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – GAS SALES PIACENZA 3-0

(25-20, 25-20, 25-20)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 5, Lagumdzija 11, Nikolov 6, Podrascanin 6, Boninfante 9, Bottolo 13, Balaso (L), Bisotto, Gargiulo, Hossein Khanzadeh, Dirlic. Ne: Loeppky (L), Orduna, Tenorio. All Medei

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Romanò 12, Maar 9, Ricci 3, Brizard 2, Mandiraci 13, Galassi 4, Scanferla (L), Kedzierski, Andringa, Bovolenta, Gueye 1. Ne: Simon, Loreti (L). All. Anastasi.