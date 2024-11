Volley – Gas Sales Piacenza: settima giornata d’andata, biancorossi impegnati a Civitanova Marche contro la bestia nera

Gas Sales Piacenza per la settima giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca sarà impegnata a Civitanova Marche: domani, domenica 10 novembre (ore 16.00) all’Eurosuole Forum affronterà Cucine Lube Civitanova.

Capolista solitaria grazie alle sei vittorie consecutive nelle prime sei giornate di campionato, Gas Sales Bluenergy Piacenza affronta la formazione marchigiana che nei tredici precedenti tra le due squadre ha avuto la meglio per undici volte. Solo due le vittorie dei biancorossi emiliani, entrambi in terra marchigiana.

Gas Sales Piacenza arriva all’incontro forte della netta vittoria nell’ultimo turno di campionato con Milano, la Lube con una sconfitta contro i campioni d’Italia di Perugia arrivata al tie break dopo che i biancorossi marchigiani avevano vinto i primi due set. L’obiettivo di Piacenza è continuare il percorso intrapreso in questo inizio di stagione.

Gianluca Galassi, centrale Gas Sales Piacenza

“Con Civitanova ci aspetta una partita difficile su un campo molto difficile. Affrontiamo una squadra in salute e soprattutto in grande crescita, l’ultima partita di campionato è lì a dimostrarlo perché non è facile giocare come hanno giocato loro su un campo come quello di Perugia. È una squadra giovane, capace di tutto, dovremo essere bravi noi ad imporre il nostro ritmo e gioco fin dai primi scambi e avere tanta pazienza”.

L’avversario Cucine Lube Civitanova

Dall’altra parte della rete c’è Cucine Lube Civitanova che affronta con un gruppo rivoluzionato il 30° anno nella massima serie. Ritorno al timone dei cucinieri Giampaolo Medei che ha vinto nella scorsa stagione la CEV Cup con il Resovia. In dote uno staff collaudato, a partire dal secondo allenatore Romano Giannini e l’assistente Enrico Maccesi, con l’innesto di Matteo Zamponi. Rimasti alla base il libero Fabio Balaso, promosso capitano, e il compagno di reparto Francesco Bisotto, ma anche lo schiacciatore bulgaro Alex Nikolov e il laterale Mattia Bottolo.

Conferma per il nazionale turco Adis Lagumdzija in posto 2 e per il campione olimpico transalpino Barthelemy Chinenyeze al centro, reparto in cui dopo 8 anni torna l’ex Trento Marko Podrascanin, che giocherà da italiano. Regia inedita con l’emergente Mattia Boninfante da Modena e il veterano italo-argentino Santi Orduna da Catania. Grande attesa in banda per il canadese ex Monza Eric Loeppky e l’iraniano Poriya Hossein Khanzadeh. Attacco rovente con il croato Petar Dirlic, new entry da Milano. Al centro ingaggiati altri due ‘giganti’: Giovanni Gargiulo, ex Taranto, e il baby brasiliano Davi Tenorio, lo scorso anno al Soria.

Marco Podrascanin, centrale Cucine Lube Civitanova

“Ci aspetta una squadra molto tosta, che occupa la vetta solitaria senza aver mai perso ed è la formazione più in forma insieme a Perugia. Conosciamo bene gli avversari. Per metterli in difficoltà bisogna entrare con la giusta testa in partita e difendere il nostro campo. Si vede la differenza quando giochiamo in casa grazie al sostegno dei nostri tifosi. Lotteremo per loro nel giorno del compleanno di Lube nel Cuore!”.

Precedenti: 13 (2 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza, 11 Cucine Lube Civitanova)

Ex: Adis Lagumdzija a Piacenza nella stagione 2021-2022; Fabio Ricci alla Lube nella stagione 2012-2013 e Robertlandy Simon alla Lube dalla stagione 2018-2019 alla stagione 2021-2022.

Classifica

Gas Sales Piacenza p. 17; Sir Susa Vim Perugia 16; Itas Trentino 15; Rana Verona 12; Cucine Lube Civitanova 10; Valsa Group Modena 8; Sonepar Padova e Gioiella Prisma Taranto 7; Allianz Milano 6; Mint Vero Volley Monza e Cisterna Volley 4; Yuasa Battery Grottazzolina 2.