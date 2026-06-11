Lunedì al PalabancaEventi si rinnova l’appuntamento con la Giornata Arisi

Lunedì 15 giugno, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, appuntamento con la “Giornata Arisi”, l’importante iniziativa culturale promossa dalla Banca di Piacenza per ricordare e rendere onore al maggior storico dell’arte che la nostra terra abbia avuto, mancato – all’età di 92 anni – il 18 giugno del 2013. Il prof. Arisi era un grande conoscitore, tra gli altri, di Luciano Ricchetti (Piacenza 1897, 1977), al quale ha dedicato un “Catalogo ragionato” dove si può trovare l’opera completa del grande artista del Novecento piacentino (1997, Tipleco, 368 pagine; in copertina, l’affresco realizzato nel 1952 da Ricchetti nella Sala della Sede centrale della Banca a lui dedicata – “Sintesi storica della città di Piacenza”). Ricordiamo che Luciano Ricchetti ha realizzato il grande ciclo di affreschi nel Santuario della Madonna della Quercia di Bettola. E a Bettola passava le vacanze, nella sua residenza estiva, proprio Ferdinando Arisi.

A conversare sugli studi del critico d’arte piacentino nei riguardi del pittore sarà il direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese Antonio Iommelli.

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; oppure telefonare allo 0523542441 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9-13 / 15-17).

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