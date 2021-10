Lyons, il programma completo del weekend bianconero

Il primo weekend di ottobre porta grandi novità per le nostre squadre: inizia il campionato di Under 19 e Under 17, con la prima fase su base regionale. Un momento atteso da oltre un anno e mezzo dai nostri ragazzi, che tornano a misurarsi con i propri pari età in contesto competitivo.

Il piatto forte del weekend bianconero rimane l’appuntamento di Peroni TOP10, con il Beltrametti che riapre le porte al pubblico per una sfida di campionato dopo 20 mesi. Appuntamento migliore non poteva esserci, con i Leoni che se la vedranno contro il Valorugby Emilia in un sentitissimo derby. Appuntamento alle ore 16 di sabato 2 ottobre, con diretta streaming sulla pagina facebook Rugby Lyons 1963 e sul canale youtube Sitav Rugby Lyons.

Domenica mattina di fuoco per le nostre giovanili, con l’Under 19 di Bergamaschi e Paoletti che scenderanno in campo in casa, sul “Beltrametti 2” alle ore 11, contro i pari età del Colorno Rugby. Una sfida sempre molto sentita quella con i rossoneri, il modo migliore per iniziare una annata di rugby ad ogni modo speciale.

Stesso orario, ma in trasferta, per l’Under 17, che farà visita agli Highlanders Formigine nella prima giornata di campionato. Anche per i ragazzi di Dadati e Dimilito giornata molto speciale, che siamo sicuri vorranno tutti onorare al meglio.