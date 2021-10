Esordio casalingo in TOP10 per i Lyons: al “Beltrametti” arriva Valorugby

Torna il Peroni TOP10 a Piacenza, e lo fa in grande stile: Sabato 2 ottobre al “Beltrametti” arriva il Valorugby Emilia, per un nuovo capitolo del sempre intrattenente e sentito derby emiliano. Sitav Rugby Lyons è attesa per dare risposte e trovare la prima vittoria in stagione, sperando di andare fino in fondo al “Colpo Gobbo” mancato tre settimane fa proprio contro la formazione reggiana, messa in seria difficoltà nel primo turno di Coppa Italia.

I Diavoli d’Emilia

Dal canto loro, gli uomini di Roberto Manghi hanno iniziato al meglio la loro stagione, con due rotonde vittorie in trasferta sui campi dei Lyons e della Lazio nella prima giornata di campionato. I “Diavoli” sono tra le grandi favorite per lo Scudetto, e dispongono di un grandissimo arsenale offensivo, come dimostrano i 100 punti segnati nelle prime due uscite ufficiali. Nella prima sfida con i Lyons, il Valorugby ha dominato la contesa soprattutto in rimessa laterale, marcando ben 4 mete grazie a poderose maul avanzanti, un aspetto del gioco da tenere in grande considerazione per quanto riguarda i bianconeri.

Il punto sui bianconeri

Il campionato dei bianconeri è iniziato forse con la sfida più difficile in assoluto, ovvero la trasferta sul campo del Petrarca Padova. I Lyons hanno venduto cara la pelle, ma hanno potuto fare poco contro la potenza e la superiorità fisica degli avversari. Nelle prime tre uscite stagionali i Leoni hanno subito decisamente troppo in difesa, concedendo agli avversari sempre almeno 40 punti.

Una chiave di lettura la prova a dare il Capitano, Lorenzo Maria Bruno

“La più grande difficoltà evidenziata finora è stata la nostra mancanza di continuità per tutti gli 80 minuti. Abbiamo fatto vedere momenti di grande gioco e dominio sul campo, come nella sfida di Mogliano, per poi scioglierci nel finale di partita e subire troppi punti in poco tempo. Tutto ciò per me non è dovuto a un calo fisico, ma si tratta di una questione mentale su cui dobbiamo lavorare. Lo si vede anche in diverse situazioni di gioco, quando un piccolo dettaglio come un passaggio e una decisione sbagliata vanificano una buona azione: dobbiamo tornare a giocare con più confidenza e a mente libera.”

Capitan Bruno guarda anche alla sfida con il Valorugby, un derby sempre molto sentito

“Abbiamo di fronte una squadra organizzata, forte e che sulla carta non ha punti deboli. Nella sfida di Coppa Italia però abbiamo fatto vedere come anche loro se messi sotto pressione possono concedere opportunità importanti: starà a noi sfruttarle a dovere e rimanere in partita fino alla fine. Dovremo anche essere duri sui loro punti forti, in modo da scalfire le loro certezze e mettergli ulteriore pressione: togliere punti di riferimento all’avversario è fondamentale per mettere ancora più pressione e forzare errori e nervosismo.”

Un nuovo capitolo di questa datata rivalità verrà quindi scritto sabato 2 ottobre al “Beltrametti”: Il Valorugby Emilia per ora sta confermando il proprio ruolo nella competizione, mentre i Lyons si trovano nella condizione di dover scacciare qualche pensiero di troppo dopo le prime uscite stagionali. Tanti temi e tanto interesse, per una sfida che significa molto per entrambe le formazioni e che finalmente potrà disputarsi davanti al pubblico delle grandi occasioni.

Le partite casalinghe di Sitav Rugby Lyons saranno tutte trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook Rugby Lyons 1963 e sul canale Youtube Sitav Rugby Lyons: appuntamento alle ore 16 di sabato.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Filizzola, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Petillo, Cissè; Salvetti, Cemicetti; Scarsini, Rollero, Cafaro

A disp: Canderle Fe, Actis, Salerno, Janse van Rensburg, Bance, Fontana, Cuminetti, Via G